البريميرليغ يقدم حزمة مالية لدعم أندية الدرجات الأدنى الإنجليزية

تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الـ20، اجتماعا طارئا -هذا الشهر- في محاولة للتوصل إلى حزمة بأكثر من مليار دولار، لحل الأزمة المالية الخاصة بتمويل أندية الدرجات الأدنى في كرة القدم الإنجليزية، وذلك قبل خضوعها لرقابة حكومية منتظرة.

ويحرص رؤساء الأندية على التوصل إلى حل، قبل أن تتدخل الحكومة في مشروع قانون إدارة كرة القدم، المقرر عرضه على البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة.

وسيكون لدى هيئة تنظيمية مستقلة جديدة صلاحيات فرض اتفاق بشأن البريميرليغ، وحثت وزيرة الثقافة لوسي فريزر جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق.

Premier League clubs set for emergency meeting over £900m deal with EFLhttps://t.co/aUP7oFGSJ4

— Football Reporting  (@FootballReportg) February 20, 2024