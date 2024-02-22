اتحاد جدة يهزم نافباخور ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا
تأهل اتحاد جدة السعودي لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2-1 على ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي في أوزبكستان، انتهت بالتعادل السلبي، ليظفر الفريق السعودي بورقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي توج بها عامي 2004 و2005.
وتقدم نافباخور بهدف في الدقيقة 25 بهدف عكسي سجله كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد المخضرم، بالخطأ في مرمى فريقه، وتعادل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله للفريق السعودي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
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أهداف مباراة الاتحاد السعودي ونافباخور الأوزبكي #الاتحاد_نافباخور#دوري_أبطال_آسيا
#قنوات_الكاس pic.twitter.com/cKCCavHX8f
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 22, 2024
واقتنص الاتحاد بطاقة التأهل عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87 بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الجورجي توما تاباتادزي، لاعب نافباخور هدفا بالخطأ في مرماه.
وأنهى نافباخور المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه يوفان دوكيتش في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.