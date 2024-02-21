ناد إيطالي يغطي سقف ملعبه بألواح الطاقة الشمسية

يتعاون نادي أودينيزي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع مجموعة "بلو إنرجي" المحلية للمرافق العامة، لتغطية سقف ملعب النادي بألواح الطاقة الشمسية لدعم الطاقة النظيفة في إيطاليا.

وقال الجانبان في بيان إن المجموعة ستقوم بتركيب أكثر من 2400 لوحة شمسية يبلغ متوسط إنتاج الوحدة كاملة 3 آلاف كيلووات في الساعة يوميا، وهو ما سيغطي جزئيا حاجة الملعب من الطاقة.

كما يدرس الجانبان إضافة نظام تخزين لرفع فعالية النظام الذي من المتوقع تشغيله في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

و"بلو إنرجي" شريك لأودينيزي منذ 2018، إذ تمده بالطاقة حصريا من مصادر متجددة على مدار السنوات الماضية، واستحوذت مؤخرا على حقوق اسم الملعب.

وأودينيزي أحد أندية المسابقة القليلة التي تملك ملعبها ويقع في ضواحي مدينة أوديني شمال شرقي إيطاليا.