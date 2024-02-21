طفل في الثامنة يصبح أصغر لاعب يهزم أستاذا دوليا في الشطرنج

أصبح طفل‭ ‬في الثامنة من عمره أصغر لاعب يهزم أستاذا كبيرا في الشطرنج بعدما تغلب أشواث كوشيك على البولندي ياتسيم ستوبا في بطولة بسويسرا.

وتغلب أشواث، المولود في الهند والذي يعيش في سنغافورة، على ستوبا (37 عاما) ليحطم الرقم القياسي الذي سجله قبل شهر الصربي ليونيد إيفانوفيتش حين تغلب على الأستاذ الكبير ميلكو بوبشيف.

ويبلغ إيفانوفيتش من العمر 8 أعوام أيضا، لكنه ولد قبل أشواث بـ5 أشهر.

وقال أشواث لموقع "تشيس دوت كوم" الإلكتروني إن "الأمر كان مثيرا ومذهلا حقا، وشعرت بالفخر بأدائي، خاصة بعدما تراجعت في بعض الفترات، لكني تمكنت من العودة سريعا بعد ذلك".

وتعلم أشواث الشطرنج في سن الرابعة، وأصبح من اللاعبين البارزين عام 2022.

من جهته، قال والده كوشيك سريرام إن ابنه أشواث "تعلم الشطرنج بمفرده حين كان يلعب مع أجداده. كان أمرا غريبا، لأنه لا يوجد أي تقاليد رياضية في عائلتنا. كل يوم نكتشف فيه أمرا جديدا، ونجاهد أحيانا لاختيار المسار الصحيح بالنسبة له".

وأنهى أشواث البطولة في المركز 12 بعد خسارته أمام الأستاذ الدولي هاري جريف.