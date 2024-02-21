شاهد.. برازيلية مبتورة اليد تحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم لتنس الطاولة

حققت البرازيلية برونا أليكساندر إنجازا تاريخيا، إذ لم تصبح أول رياضية بارالمبية تشارك في بطولة لصحاح البدن فحسب، بل فازت في مباراتها اليوم الأربعاء في بطولة العالم لتنس الطاولة، مما ساعد منتخب البرازيل للسيدات على التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

وفازت أليكساندر بـ3 أشواط دون مقابل على المجرية برناديت بالينت، لتحقق البرازيل الانتصار على المجر 3-1.

يذكر أن أليكساندر المصنفة الثالثة في البرازيل، فقدت ذراعها اليمنى عندما كانت رضيعة لا تتجاوز 3 أشهر.

وتواجه البرازيل كوريا الجنوبية المضيفة لبطولة العالم في ثمن النهائي، والفائز باللقاء سيضمن التأهل إلى مونديال باريس العام الجاري.