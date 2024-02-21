زعمت أن راتبه السنوي في برشلونة 40 مليون يورو.. دي يونغ: الصحافة الإسبانية كاذبة

وجه الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب خط الوسط في فريق برشلونه، انتقادا لاذعا للصحافة الإسبانية وقال إنها تصنع أكاذيب بشأن راتبه ومستقبله مع الفريق الكتالوني.

وقال الدولي الهولندي قبل مواجهة الفريق الكتالوني ضد مضيفه نابولي -الليلة- في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إن الإشاعات التي انتشرت بأن البرسا قد يعرضه للبيع لتخفيف وطأة متاعبه المالية، "أكاذيب".

وتحدث مباشرة للصحفيين، "انزعجت وشعرت بغضب مؤخرا بشأن ما تكتبونه عني في الإعلام. قرأت الكثير من التقارير الزائفة، وأنا عاجز عن فهم السبب الذي يدفع بعضكم للكذب. لا أفهم لماذا لا يخجلون مما يقولونه؟".

وتابع "تتحدثون كثيرا عن عقدي وراتبي، ومرة أخرى كل هذه أكاذيب. يقولون إنني أحصل على 40 مليونا (كراتب سنوي) إلا إن هذا الرقم بعيدا جدا عما أحصل عليه بالفعل، تلفقون روايات كاذبة ولا أعرف ماذا تستفيدون. أنا سعيد للغاية في برشلونه، هذا نادي أحلامي وآمل مواصلة اللعب لبرشلونه لسنوات قادمة".

وينتهي عقد دي يونغ مع البلوغرانا صيف 2026.

وتعاقد الفريق الكتالوني مع دي يونغ (26 عاما) عام 2019 في صفقة قيمتها المبدئية 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون يورو تبعا لبنود أخرى في العقد.