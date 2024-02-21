حصلت قبل مواجهة الأردن بكأس آسيا.. الكوري لي كانغ يواجه تداعيات قضائية لشجاره مع مواطنه سون

يواجه الكوري الجنوبي لي كانغ إن، لاعب باريس سان جيرمان، دعوى قضائية في بلاده بـ759 ألف دولار، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمعلنين بعد محاولته لكم سون هيونغ مين قائد منتخب بلاده ونجم توتنهام، ويمكن أن يضطر إلى خسارة الملايين بسبب الجدل الاجتماعي الذي خلفته الحادثة.

وتورط لي كانغ إن في مشاجرة مع سون قبل مباراة نصف نهائي كأس آسيا ضد الأردن والتي أدت إلى إصابة نجم توتنهام بخلع في إصبعه.

خلاف بين لي كان ينج و هيونغ مين سون في بعثة المنتخب الكوري في قطر 🇰🇷 :

🧐حاول لاعبين كوريا الجنوبية فض النزاع بين اللاعبين قبل مباراة الأردن بيوم واحد

– كبار اللاعبين في المنتخب طلبوا من كلينسمان استبعاد لي من القائمة المواجهة للأردن لأنه أفسد أجواء الفريق لكن المدرب رفض ❌ pic.twitter.com/Ag38eC58Sn — عالم الاندية الآسيوية 🇨🇳 🇰🇷 🇯🇵 (@Asia_clubs) February 14, 2024

ويمكن الآن رفع دعوى قضائية ضد لاعب خط وسط باريس سان جيرمان من قبل الشركات الراعية لسون، بعد أن تسبب في "جدل اجتماعي" وقد يُضطر إلى دفع ملايين إضافية مقابل انتهاك العقد.

وطالبت جماهير من شركة ألعاب الفيديو "نيكسون" إزالة لي كانغ، من الإعلانات فيما تتطلع شركة الاتصالات "كي تي" إلى إنهاء صفقتها معه.

كما أمرت "كي تي" بإزالة الملصقات الخاصة به على مستوى البلاد.

وقد يُطلب من الدولي الكوري دفع غرامة تصل إلى 5 ملايين يورو للمعلنين.

وتتضمن عقود الإعلان والرعاية بندا ينص على "دفع غرامة تتراوح من 2 إلى 3 أضعاف رسوم الإعلان" إذا تسبب الشخص في "جدل اجتماعي".

واعتذر لي كانغ عن خلافه مع سون لكنه نفى التقارير التي تحدثت عن أنه لكمه.

الحادثة

وقال لي كانغ "وردت تقارير تفيد بأنني تشاجرت مع شقيقي سون هيونغ مين قبل نصف نهائي كأس آسيا. شعرت بخيبة أمل كبيرة لمشجعي كرة القدم الذين دعموا فريقنا الوطني دائمًا. أنا آسف حقا".

وكان على سون أن يلعب بضمادة على إصبعه، حيث خسرت كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا أمام الأردن بهدفين دون رد، مما أدى إلى إقالة المدرب يورغن كلينسمان في وقت لاحق.

وكانت المشكلة، حسب التقارير، وقعت بعد أن حاول عدد من اللاعبين الشبان في المنتخب الكوري، بمن فيهم لي كانغ إن، مغادرة العشاء والذهاب للعب تنس الطاولة.

وأغضب هذا التصرّف القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين، حيث يُعدّ العشاء عشية المباريات الكبرى تقليدا لتقريب الفريق من بعضه.

وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه أنه عندما طلب سون من زملائه الشبان الجلوس، ردّوا عليه "ببعض العبارات غير المحترمة".

وتابع المصدر "خلال ثوان، وقع الخلاف الذي انتشر في مكان العشاء، ليُبعَد اللاعبون عن بعضهم بعضا"، قبل أن يتعرّض "سون لإصابة خطيرة في إصبعه، وهو يحاول تهدئة الأمور".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنّ سون حاول التحدث إلى اللاعبين الشبان، إلا إن الأمر خرج عن طوره وشهد عراكا مباشرا بعد أن رفضوا الاستماع إليه.