بالفيديو.. إنتر يهزم أتلتيكو وآيندهوفن يتعادل مع دورتموند بأبطال أوروبا
سجل البديل ماركو أرناوتوفيتش هدفا قبل النهاية ليمنح إنتر ميلان فوزا مهما 1-صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.
وعوّض المهاجم النمساوي، الذي حل بديلا لماركوس تورام المصاب بين الشوطين، الفرص العديدة التي أهدرها بالتمركز في المكان المناسب لمتابعة تسديدة مرتدة من زميله لاوتارو مارتينيز تصدى لها يان أوبلاك حارس أتلتيكو في الدقيقة 79.
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وأتيحت عدة فرص لمارتينيز وتورام قبل الاستراحة لمنح إنتر التقدم لكنهما واجها صلابة دفاعية من أتلتيكو مع تصدى الحارس أوبلاك للتسديدات التي ذهبت نحو مرماه.
وامتعضت جماهير إنتر بعد نحو ساعة بسبب أداء أرناوتوفيتش الذي أهدر فرصة خطيرة بعد أن سدد فوق العارضة بعد هروبه من الرقابة.
وتقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم 13 مارس/آذار.
⚽️أرناوتوفيتش يمنح التقدم لإنتر#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/4akPqNbQYQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 20, 2024
آيندهوفن يتعادل مع دورتموند
سجل دونيل مالين هدفا رائعا في مرمى فريقه السابق لكن ركلة جزاء نفذها لوك دي يونغ في الشوط الثاني منحت فريقه آيندهوفن التعادل 1-1 مع بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا على ملعب فيليبس.
وأطلق مالين لاعب هولندا تسديدة مدوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 24 لكن صاحب الأرض صنع فرصا أفضل واستغل واحدة منها حين سجل دي يونغ من ركلة جزاء ليتعادل آيندهوفن.
دونيل مالين يفتتح التسجيل لدورتموند في شباك آيندهوفن#دوري_الابطال #دوري_أبطال_أوروبا #ايندهوفن_دورتموند pic.twitter.com/gTEHwXzETO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 20, 2024
وامتدت سلسلة عدم خسارة آيندهوفن على ملعبه إلى 31 مباراة في كل المسابقات.
وستكون مباراة العودة في دورتموند يوم 13 مارس/آذار هي الحاسمة لتحديد المتأهل للدور التالي.
وكانت المباراة هي الأولى لآيندهوفن في مراحل خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا خلال 8 مواسم، حيث يسعي الفريق الهولندي لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007.