سجل أوتافيو وكريستيانو رونالدو هدفين ليقودا النصر لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه الفيحاء، في مواجهة سعودية خالصة اليوم الأربعاء.

وكان قائد البرتغال رونالدو قد سجل الهدف الوحيد في فوز النصر بمباراة الذهاب.

ومنح مواطنه أوتافيو التقدم للفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين في الدقيقة 17 بضربة رأس مرت من بين ساقي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء.

وأضاف أفضل لاعب في العالم 5 مرات الهدف الثاني مستغلا خطأ من ستويكوفيتش قبل لحظات من النهاية، واحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني لفريق النصر في شباك الفيحاء#دوري_ابطال_اسيا #النصر_الفيحاء pic.twitter.com/PI2TDaZs5T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2024

ورغم هيمنة النصر، فإنه لم يصنع العديد من الفرص الخطيرة بسبب دفاع منافسه المحلي المحكم. وألغي هدف لرونالدو مطلع الشوط الثاني لوجود تسلل. ويلعب فريق المدرب لويس كاسترو مع العين الإماراتي في الدور المقبل.

فوز درامي للعين الإماراتي على ناساف

قلب العين الإماراتي تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على ناساف الأوزبكي اليوم الأربعاء، ليحجز مقعده في دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2017.

وتقدم أكمل موجوفوي لصالح ناساف في الدقيقة 51، لكن رد العين جاء بعد 4 دقائق فقط عن طريق لابا كودجو، قبل أن يخطف سفيان رحيمي هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.