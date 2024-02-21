النرويجي سولشاير أحد المرشحين لخلافة توخيل في تدريب بايرن ميونخ

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية -أول أمس الاثنين- عن نية بايرن ميونخ التعاقد مع النرويجي أولي غونار سولشاير لتولي القيادة الفنية للعملاق البافاري، خلفا للمدرب الألماني توماس توخيل الذي أعلن الفريق البافاري أنه سيغادر الفريق الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أنه في حال تعاقد البايرن مع سولشاير، فإن هنالك إمكانية للتعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي دخيا الذي لا يرتبط بأي ناد منذ الموسم الماضي، وذلك في سعي من النرويجي لبناء فريق يشبه ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن "النرويجي قد يكون الخيار الأفضل لقيادة البايرن، في ظل التراجع في الأداء والخسارة الأخيرة بثلاثية من بايرن ليفركوزن منافسه على اللقب".

وكان آخر فريق دربه سولشاير (50 عاما) هو مانشستر يونايتد، وأقيل من مهامه عام 2021.

كما تحدثت صحف بريطانية عن مرشحين آخرين، بينهم:

الفرنسي زين الدين زيدان

الإسباني تشابي ألونسو

وعُيّن توخيل نهاية مارس/آذار 2023 خلفا ليوليان ناغلسمان بعقد يمتد حتى 2025، ولكن اتُفق على إنهاء العقد مبكرا عقب تلقي الفريق 3 هزائم متتالية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للنادي يان كريستيان دريسين، في بيان، "في محادثة طيبة ومفتوحة، توصلنا لاتفاق بالتراضي لإنهاء علاقة العمل في الصيف. هدفنا اتباع اتجاه جديد في كرة القدم مع مدرب آخر في موسم 2024- 2025″.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر بايرن ليفركوزن.

ويستعد العملاق البافاري لمواجهة لايبزيغ السبت المقبل ضمن الجولة 23 من مسابقات الدوري الألماني (بوندسليغا).