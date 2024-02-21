يقدم موسما سلبيا.. توخيل مدرب بايرن ميونخ يغادر الفريق الصيف المقبل

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه سينهي تعاقده مع المدير الفني للفريق توماس توخيل نهاية الموسم الجاري، حيث يرى مسؤولو النادي أن الفريق يقدم موسما سلبيا وفقا لمعاييرهم.

وعُيّن توخيل نهاية مارس/آذار 2023 خلفا ليوليان ناجلسمان بعقد يمتد حتى 2025، ولكن اتُفق على إنهاء العقد مبكرا عقب تلقي الفريق 3 هزائم متتالية.

وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي، في بيان " في محادثة طيبة ومفتوحة، توصلنا لاتفاق بالتراضي لإنهاء علاقة العمل في الصيف. هدفنا اتباع اتجاه جديد في كرة القدم مع مدرب آخر في موسم 2024- 2025″.

وخسر بايرن أمام باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني، بثلاثية نظيفة، ثم أمام لاتسيو بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، وهُزم -أيضا- 2-3 أمام بوخوم في الدوري.

وتوّج توخيل بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) مع البايرن الموسم الماضي، لكن الفريق يتأخر هذا الموسم عن ليفركوزن، بـ8 نقاط، كما خرج من بطولة كأس ألمانيا أمام ساربروكن، الذي ينشط في الدرجة الثالثة.

ويحتاج لقلب هزيمته بهدف نظيف أمام لاتسيو في مباراة الذهاب، عندما يلتقيان إيابا في "الآليانز آرينا" في 5 الشهر المقبل للوصول لربع نهائي البطولة القارية الأم.