أفضل 5 لاعبين مراوغين في أوروبا

يسود الانضباط التكتيكي والالتزام بخطة اللعب دفاعا وهجوما كرة القدم الحديثة، لكن ذلك لا يمنع بعض اللاعبين الموهوبين في ملاعب أوروبا والعالم من التمرد على القيود التكتيكية لأنديتهم بمراوغاتهم السحرية أو فاصل مهاري يأسر قلوب الجماهير في ملاعب أوروبا والعالم.

وبغض النظر عن المراكز التي يلعبون فيها، يمتلك فنانو المراوغة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الفعالية نفسها أو القدرة على تجاوز الخصوم مرة تلو الأخرى وخلق فرص هجومية خطيرة.

ويعد الإسباني من أصل مغربي الأمين جمال لاعب برشلونة أحد المواهب الساحرة الذين حققوا أفضل معدل نجاح في المراوغة في أوروبا.

وفي ما يلي أفضل 5 مراوغين في البطولات الخمس الكبرى:

الغاني محمد قدوس

بعد وصوله الصيف الماضي إلى وست هام الإنجليزي من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 43 مليون يورو، أصبح الغاني قدوس بفضل قدراته الفنية وسرعته في مركز الجناح الأيمن لاعبا يصعب إيقافه في المواجهات الفردية.

يجمع الدولي الغاني متوسط 3.1 مراوغات في كل مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل نجاح بلغ 64%، وبالإضافة إلى ذلك، ترجمت موهبة قدوس أيضا إلى أرقام مع 9 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم.

Defence into attack in 16 seconds ⚡️ A fine finish from Kudus to complete the counter-attack 🇬🇭 pic.twitter.com/Y7PTn5kdnZ — West Ham United (@WestHam) December 17, 2023

الأرجنتيني ماتياس سولي

يعد الأرجنتيني (20 عاما) لاعب فروزينوني أفضل مراوغ في الدوري الإيطالي حاليا، متجاوزا الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي. ومثل قدوس، يفضل سولي -المعار من يوفنتوس- اللعب على الجهة اليمنى للاستفادة من مراوغاته السريعة والدخول في عمق دفاع الخصم.

مع 3.2 مراوغات في المباراة الواحدة ومعدل نجاح 49%، وتسجيل 10 أهداف في 23 مباراة في الدوري الإيطالي، يقدم الأرجنتيني موسما مذهلا قد يضمن له مكانا في فريق البيانكونيري الموسم المقبل.

Non può smettere di brillare 🌟 Completa la Squad Building Challenge su #FC24 Ultimate Team per sbloccare l’item Future Stars di @mati_soule !@easportsfcit @EASPORTSFC pic.twitter.com/mTF8kTKs2v — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) February 16, 2024

الألماني جمال موسيالا

إنه اللاعب الوحيد في هذه القائمة الذي لا يلعب في مركز الجناح، ولكن لديه ميزة القيام بالمراوغات في المناطق الأكثر ازدحاما، بعيدا عن الثنائيات الفردية التي يمكن رؤيتها على الجناحين.

في عمر 20 عاما فقط، يعد موهبة بايرن ميونخ أحد أكثر اللاعبين حسما في الدوري الألماني، وبفضل مهاراته الراقية وخفة الحركة والذكاء المثير للإعجاب، سجل الدولي الألماني 3.4 مراوغات في المباراة الواحدة وبمعدل نجاح 58%.

الألماني ليروي ساني

لا يمكن أن يكون ساني أحد أفضل المراوغين في الآونة الأخيرة غائبا عن قائمة أفضل 5 مراوغين في أوروبا، ولطالما تميز اللاعب بسرعة عالية تساعده على مراوغة دفاعات الخصوم بطريقة سهلة.

وقام جناح بايرن ميونخ بـ 3.7 مراوغات في المباراة الواحدة هذا الموسم في البوندسليغا وبمعدل نجاح 59%.

وبالإضافة إلى سحر مراوغاته، يبدو الدولي الألماني في طريقه لتحطيم أفضل أرقامه القياسية هذا الموسم، إذ سجل 8 أهداف ومرر 11 تمريرة حاسمة، وهي أرقام تدل على تفاهم كبير مع الإنجليزي هاري كين.

البلجيكي جيريمي دوكو

عندما يتعلق الأمر بالمراوغة، يبرز دوكو جناح مانشستر سيتي الإنجليزي بسرعته الهائلة وخدعه المذهلة وقدرته على إسقاط خصمه أرضا والتوجه نحو المرمى.

في فريق معتاد على مواجهة التكتلات الدفاعات القوية والصلبة، يمنح البلجيكي (21 عاما) حلولا مناسبة لكتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ قام بـ 3.7 مراوغات في المباراة الواحدة، وبنسبة نجاح بلغت 60%.

الإسباني الأمين جمال

على الرغم من أن قائمة أفضل المراوغين يسيطر عليها لاعبون ينشطون في الدوريات الألمانية والإنجليزية والإيطالية، فإن الدوري الإسباني يسجل حضوره أيضا بمراوغين رائعين يقومون بأكبر عدد من المراوغات في المباراة الواحدة مثل جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور (3.0 مراوغات في المباراة الواحدة وبدقة 44%) ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو (2.7 وبدقة 51%) ولاعب جيرونا سافينهو (2.6 وبنسبة نجاح 52%).

ورغم عدد المراوغات هذه، فلم يستطع أي من اللاعبين المذكورين سابقا من منافسة الأمين جمال موهبة برشلونة، الذي يتفوق على الجميع في إسبانيا بدقة مراوغاته وليس بالعدد.

يبلغ متوسط مراوغات جناح برشلونة الموهوب (1.7) في المباراة الواحدة، لكن نسبة دقة مراوغاته بلغت 66%، وهذا يعني أنه في كل 10 مرات يواجه فيها الخصم، ينجح في التغلب عليه في 7 مناسبات تقريبا، وهو ما يجعله الأفضل في كل أوروبا، حسب صحيفة "سبورت".

وبفضل مراوغات الموهبة الشابة (16 عاما)، ارتفعت أرقام برشلونة بشكل كبير في دوري أبطال أوروبا أيضا، إذ بلغت 2.5 مراوغة في المباراة الواحدة بمعدل نجاح 63%.