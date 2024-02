أفضل 5 لاعبين مراوغين في أوروبا

يسود الانضباط التكتيكي والالتزام بخطة اللعب دفاعا وهجوما كرة القدم الحديثة، لكن ذلك لا يمنع بعض اللاعبين الموهوبين في ملاعب أوروبا والعالم من التمرد على القيود التكتيكية لأنديتهم بمراوغاتهم السحرية أو فاصل مهاري يأسر قلوب الجماهير في ملاعب أوروبا والعالم.

وبغض النظر عن المراكز التي يلعبون فيها، يمتلك فنانو المراوغة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الفعالية نفسها أو القدرة على تجاوز الخصوم مرة تلو الأخرى وخلق فرص هجومية خطيرة.

ويعد الإسباني من أصل مغربي الأمين جمال لاعب برشلونة أحد المواهب الساحرة الذين حققوا أفضل معدل نجاح في المراوغة في أوروبا.

وفي ما يلي أفضل 5 مراوغين في البطولات الخمس الكبرى:

بعد وصوله الصيف الماضي إلى وست هام الإنجليزي من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 43 مليون يورو، أصبح الغاني قدوس بفضل قدراته الفنية وسرعته في مركز الجناح الأيمن لاعبا يصعب إيقافه في المواجهات الفردية.

يجمع الدولي الغاني متوسط 3.1 مراوغات في كل مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل نجاح بلغ 64%، وبالإضافة إلى ذلك، ترجمت موهبة قدوس أيضا إلى أرقام مع 9 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم.

Defence into attack in 16 seconds ⚡️

A fine finish from Kudus to complete the counter-attack 🇬🇭 pic.twitter.com/Y7PTn5kdnZ

— West Ham United (@WestHam) December 17, 2023