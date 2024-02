أصغر مدربَين بالعالم.. ناشئان إنجليزيان يحوزان رخصة التدريب من يويفا

نال ناشئا أكاديمية نادي برايتون الإنجليزي، هاري ميلز وتشارلي تاسكر، رخصة تدريبية معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تمكنهما من العمل في مجال التدريب، رغم أن عمرهما 17 عاما فقط، ليصبحا أصغر مدربَين مؤهلين في العالم.

وأول أمس الاثنين، نشر اللاعب ميلز -عبر حسابه على منصة إكس- صورا له مع زميله تاسكر وهما يحملان الشهادة التي حصلا عليها في مقر الفريق الإنجليزي، وهي الرخصة التدريبية فئة "بي" من يويفا.

وكتب ميلز معلقا "سعيد جدًا وفخور بالحصول على رخصة يويفا (بي) بعمر 17 عامًا، وشكرا لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا للمساعدة في ذلك".

Very happy and proud to get my UEFA B license at 17 years old! Thanks to @PFA for the help🙌🏼⚽️ pic.twitter.com/GHgRuNmfqB

