أسرع 9 أهداف في تاريخ بطولة أمم أوروبا

يسهم الهدف المبكر في إراحة اللاعبين والمشجعين والمدربين والأجهزة الفنية، لا سيما في المسابقات الكبيرة، مثل بطولة أمم أوروبا التي شهدت تسجيل عدد من الأهداف السريعة التي حسمت النتيجة النهائية في عدة مباريات.

ومن بين هذه الأهداف تلك التي سجلت في أقل من دقيقتين أي قبل أن يلتقط اللاعبون أنفاسهم وتجلس الجماهير على مقاعدهم في المدرجات، واللافت أن النسخة الأخيرة من اليورو سجلت 3 من أسرع الأهداف المبكرة التي سجلت في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1958.

وستلعب النسخة الـ17 منها بألمانيا في الفترة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز المقبلين.

التقرير التالي يلقي الضوء على بعض أسرع الأهداف في تاريخ المسابقة:

9- الإنجليزي مايكل أوين (يورو 2004): دقيقتان و25 ثانية (إنجلترا ضد البرتغال)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Michael Owen scored his first @England goal #OTD in 1998. The first of many… ⏪ Flashback to @themichaelowen's finish at EURO 2004 🤯 pic.twitter.com/L3cH47CVQ1 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) May 27, 2020

8- الإنجليزي آلان شيرر (يورو 1996): دقيقتان و14 ثانية (إنجلترا ضد ألمانيا)

في مثل هذا اليوم من عام 1996 سجل الان شيرار اول اهداف يورو 96#Shearer pic.twitter.com/XwIY3klnPV — تواتر الأحداث (@HamadBlog) June 8, 2020

7- التشيكي بيتر جيراسيك (نسخة 2012): دقيقتان و14 ثانية (جمهورية التشيك ضد اليونان)

Petr Jiráček scores the first goal of the match … in Greece vs Czech Republic in #Euro2012 pic.twitter.com/Bw1mDlJQ — Soccer Joint (@SoccerJoint) June 12, 2012

6- الأيرلندي روبي برادي (نسخة 2016): دقيقتان (جمهورية أيرلندا ضد فرنسا)

5- الإنجليزي لوك شو (نسخة 2020): دقيقة واحدة و56 ثانية (إنجلترا ضد إيطاليا)

🪨🐦🐦🐦🐦

لوك شو ضرب 4 عصافير بحجر واحد لكن فريقه خسر في النهاية 🤦 بعد دقيقة و57 ثانية، سجل لوك شو هدفه الأول مع المنتخب وهو الهدف الأسرع في بطولة أوروبا والأسرع لإنكلترا في البطولة ويعتبر الهدف الأسرع الذي يهز شباك ايطاليا في البطولة.#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/IBlfpV2jyp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2021

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (نسخة 2016): دقيقة و40 ثانية (بولندا ضد البرتغال)

3- الدانماركي يوسف بولسن (نسخة 2020): دقيقة و39 ثانية (الدانمارك ضد بلجيكا)

خطأ من المدافع ديناير يفتح الطريق أمام الدنمارك لإفتتاح التسجيل عن طريق يوسف بولسن .. هدف بعد دقيقتين من بداية المباراة .. أسرع هدف في يورو 2020.#DEN 1

×#BEL 0#DENBEL #EURO2020 pic.twitter.com/7RhCWFTBI8 — ShoofPremier+ (@PremierShoof) June 17, 2021

2- السويدي إميل فورسبرغ (نسخة 2020): دقيقة واحدة و22 ثانية (السويد ضد بولندا)

🇸🇪 Emil Forsberg scored his second as Sweden faced Poland in their final group game 😎 Describe his EURO 2020 tournament in 1 word 👇@eforsberg10 | @svenskfotboll | #EURO2020 pic.twitter.com/xImMSm6iu2 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 19, 2021

1- الروسي ديمتري كيريتشينكو (نسخة 2004): دقيقة و7 ثوان (روسيا 2-1 اليونان)