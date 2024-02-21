رياضة|أوروبا

أسرع 9 أهداف في تاريخ بطولة أمم أوروبا

الدانماركي يوسف بولسن (رقم 20) محرزا هدفا لبلاده بمرمى بلجيكا بعد مرور دقيقة و39 ثانية في يورو 2020 (غيتي)
21/2/2024

يسهم الهدف المبكر في إراحة اللاعبين والمشجعين والمدربين والأجهزة الفنية، لا سيما في المسابقات الكبيرة، مثل بطولة أمم أوروبا التي شهدت تسجيل عدد من الأهداف السريعة التي حسمت النتيجة النهائية في عدة مباريات.

ومن بين هذه الأهداف تلك التي سجلت في أقل من دقيقتين أي قبل أن يلتقط اللاعبون أنفاسهم وتجلس الجماهير على مقاعدهم في المدرجات، واللافت أن النسخة الأخيرة من اليورو سجلت 3 من أسرع الأهداف المبكرة التي سجلت في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1958.

وستلعب النسخة الـ17 منها بألمانيا في الفترة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز المقبلين.

التقرير التالي يلقي الضوء على بعض أسرع الأهداف في تاريخ المسابقة:

 

9-  الإنجليزي مايكل أوين (يورو 2004): دقيقتان و25 ثانية (إنجلترا ضد البرتغال)

8- الإنجليزي آلان شيرر (يورو 1996): دقيقتان و14 ثانية (إنجلترا ضد ألمانيا)

7- التشيكي بيتر جيراسيك (نسخة 2012): دقيقتان و14 ثانية (جمهورية التشيك ضد اليونان)

6- الأيرلندي روبي برادي (نسخة 2016): دقيقتان (جمهورية أيرلندا ضد فرنسا)

5- الإنجليزي لوك شو (نسخة 2020): دقيقة واحدة و56 ثانية (إنجلترا ضد إيطاليا)

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (نسخة 2016): دقيقة و40 ثانية (بولندا ضد البرتغال)

3- الدانماركي يوسف بولسن (نسخة 2020): دقيقة و39 ثانية (الدانمارك ضد بلجيكا)

2- السويدي إميل فورسبرغ (نسخة 2020): دقيقة واحدة و22 ثانية (السويد ضد بولندا)

1- الروسي ديمتري كيريتشينكو (نسخة 2004): دقيقة و7 ثوان (روسيا 2-1 اليونان)

المصدر : الصحافة البريطانية