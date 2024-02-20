وفاة مفاجئة للألماني بريمه مسجل هدف الفوز في نهائي مونديال 1990

أعلن بايرن ميونخ -اليوم الثلاثاء- وفاة مدافعه الدولي السابق أندرياس بريمه مسجل هدف الفوز في مرمى الأرجنتين بنهائي مونديال 1990 عن عمر 63 عاما.

وقال النادي البافاري -الذي لعب معه بريمه خلال مسيرته الاحترافية- في بيان إن الفريق "يشعر بصدمة شديدة جدا من الوفاة المفاجئة لبريمه، سنبقيه دائما في قلوبنا"، دون أن يحدد سبب الوفاة.

وكتب بريمه تاريخ كرة القدم الألمانية بتسجيله الهدف الحاسم من ركلة جزاء في الدقيقة الـ85 بمرمى الأرجنتين بقيادة دييغو أرماندو مارادونا في نهائي كأس العالم على الملعب الأولمبي بروما في 8 يوليو/تموز 1990.

وساهم بريمه في تتويج ألمانيا الغربية باللقب قبل إعادة توحيد البلاد مباشرة، ودخل أسطورة كرة القدم الألمانية باعتباره هدافا حاسما في مباراة نهائية بالمونديال كما فعل غيرد مولر عام 1974 في ميونخ ضد هولندا (2-1) وماريو غوتسه بمرمى الأرجنتين أيضا في مونديال 2014 بالبرازيل.

وسجل الظهير الأيسر المتعدد المواهب 8 أهداف في 86 مباراة خاضها مع "المانشافت" بين عامي 1984 و1994.

وبدأ بريمه مسيرته الكروية مع "إتش-إس-في بارمبيك-أوهلينورست"، وهو فريق من مدينة هامبورغ، وقضى معظم مسيرته الكروية مع كايزرسلاوترن (1981-1986، ثم 1993-1998)، وفاز معه بكأس ألمانيا في عام 1996، ثم الدوري عام 1998، بعد موسم من صعود النادي إلى الدرجة الأولى.

ولعب بريمه أيضا مع بايرن ميونخ (1986-1988) حيث فاز معه بلقب الدوري عام 1987، وإنتر ميلان (1988-1992)، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي (1989) وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991.

وخاض بريمه بعد اعتزاله اللعب مسيرة تدريبية قصيرة في كايزرسلاوترن (2000-2002) وأونترهاخينغ (إحدى ضواحي ميونخ).

ونعى إنتر ميلان بريمه، مؤكدا أنه سيُذكر للشراكة التي شكّلها مع مواطنيْه يورغن كلينسمان ولوثار ماتيوس في صفوف متصدر الدوري الإيطالي الحالي.

وقال "النيراتزوري" في منشور على موقع "إكس" إنه "لاعب رائع، إنتريستا حقيقي".

وأضاف إنتر -الذي لعب بريمه له أكثر من 150 مباراة- "تشاو (وداعا) آندي، أسطورة إلى الأبد".

وأكد إنتر أن لاعبيه سيرتدون شارات سوداء تكريما لبريمه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي على ملعب سان سيرو.