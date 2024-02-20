مجموع جوائزه 19 مليون دولار وأقيم بالسعودية.. فرنسية تفوز بأغلى سباق هجن في العالم

كان سباق السيدات هو العنوان الرئيسي في النسخة الأولى من "مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن" في الرياض، الذي نظمه الاتحاد السعودي لسباق الهجن، حيث تنافس فيه المشاركون على جوائز مالية تجاوز مجموع قيمتها الـ70 مليون ريال (19 مليون دولار)، مقسمة على 224 شوطا.

وهي السنة الثانية فقط التي يُسمح فيها للنساء بالسباق.

وتوجت الهجانة الفرنسية كورالي هيلين فيرولود مع المطية "فتان" بلقب الشوط السادس المخصص للنساء في سباق الهجانة (يبلغ طوله كيلومترين)، وتفوقت فيرولود على 14 هجانة من 9 دول، هي: السعودية، وألمانيا، وإيران، وفرنسا، والأردن، وعمان، وبريطانيا، واليمن، والإمارات.

وحققت السعودية ريم سالم المركز الثاني، وحلت الألمانية ليندا كروكينبرغر في المركز الثالث.

وهي السنة الثانية فقط التي يُسمح فيها للنساء بالسباق.

فيما شارك في الأشواط الخمسة الأولى 75 هجانا من السعودية، والإمارات، وقطر.

وتفوقت "هجن الشيحانية" من قطر في الأشواط الختامية، وحصدت السيف الذهبي في المهرجان، وسيطرت على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيسي المخصص للـ"حيل" مفتوح.

وأقيم المهرجان الذي انتهى في 18 فبراير/شباط الجاري بساحة الجنادرية بالعاصمة السعودية، مشاركة 2087 من أصحاب الإبل، بواقع 6869 جملا.