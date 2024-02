كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. نتيجة قرعة الدور التمهيدي ونظام التصفيات

أجريت في القاهرة -اليوم الثلاثاء- قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 في المغرب، وذلك بعد نحو أسبوع واحد من نهاية البطولة الأخيرة التي استضافتها ساحل العاج وتوجت بلقبها.

وستخوض 8 منتخبات (أصحاب التصنيف الأدنى في القارة) 4 مواجهات من مباراتين ذهابا وإيابا في الفترة من 20 إلى 26 مارس/آذار المقبل.

وكانت الصومال صاحبة التصنيف الأدنى وستواجه إسواتيني، بينما تلعب ساو تومي وبرينسيب مع جنوب السودان.

وستجمع باقي المواجهات بين تشاد وموريشيوس، في حين تلعب جيبوتي مع ليبيريا.

وتأهلت كل من ليبيريا وموريشيوس من قبل إلى النهائيات.

Results 🟰 𝗗𝗢𝗡𝗘 ✍️

Here’s how it stands out after the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025 preliminary round draw! ✔️ #TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/3eYzRNDILR

— CAF (@CAF_Online) February 20, 2024