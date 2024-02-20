كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. نتيجة قرعة الدور التمهيدي ونظام التصفيات

أجريت في القاهرة -اليوم الثلاثاء- قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 في المغرب، وذلك بعد نحو أسبوع واحد من نهاية البطولة الأخيرة التي استضافتها ساحل العاج وتوجت بلقبها.

وستخوض 8 منتخبات (أصحاب التصنيف الأدنى في القارة) 4 مواجهات من مباراتين ذهابا وإيابا في الفترة من 20 إلى 26 مارس/آذار المقبل.

وكانت الصومال صاحبة التصنيف الأدنى وستواجه إسواتيني، بينما تلعب ساو تومي وبرينسيب مع جنوب السودان.

وستجمع باقي المواجهات بين تشاد وموريشيوس، في حين تلعب جيبوتي مع ليبيريا.

وتأهلت كل من ليبيريا وموريشيوس من قبل إلى النهائيات.

Results 🟰 𝗗𝗢𝗡𝗘 ✍️ Here’s how it stands out after the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025 preliminary round draw! ✔️ #TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/3eYzRNDILR — CAF (@CAF_Online) February 20, 2024

نظام تصفيات كأس أفريقيا

ويتأهل الفائزون الأربعة في مواجهات الدور التمهيدي إلى مرحلة المجموعات من التصفيات لينضموا إلى 44 دولة أخرى.

وستقسم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في المغرب.

وسيشارك المغرب أيضا في التصفيات رغم تأهله تلقائيا كونه مضيف البطولة، ومن ثم لن يتأهل سوى منتخب واحد آخر من مجموعته.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) بعد موعد قرعة دور المجموعات أو النهائيات، التي يرغب المغرب في استضافتها منتصف عام 2025، مما يرجح تعارضها مع كأس العالم للأندية الموسعة حديثا في الولايات المتحدة.

ومن المقرر استكمال تصفيات كأس الأمم الأفريقية بنهاية العام الجاري. وستقام المباريات خلال فترات التوقف الدولية الثلاث في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني بواقع جولتين من المباريات في كل فترة.