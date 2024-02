فلسطين تنال عضوية الاتحاد الدولي للتسلق

أعلن مسؤولون -اليوم الثلاثاء- أن نادي التسلق الفلسطيني أصبح عضوا في الاتحاد الدولي لهذه الرياضة، مما يوفر اعترافا بالنادي ضمن الرياضة الأولمبية سريعة النمو.

وصوت المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لرياضة التسلق على انضمام نادي التسلق الفلسطيني إلى جانب اتحادات تمثل بوليفيا وغوام ونيجيريا، في قرار سيتم التصديق عليه في الجمعية العامة للاتحاد الدولي في تشيلي يومي 22 و23 مارس/آذار المقبل.

وقال الاتحاد الدولي -في بيان له- إن "نادي التسلق الفلسطيني هو الاتحاد العضو رقم 26 في الاتحاد الدولي عن القارة الآسيوية، وترأسه هبة شاهين مع وجود توفيق النجادة نائبا للرئيس، إضافة للأمين العام طاهر شرف".

ويضم الاتحاد الدولي 98 عضوا، ومن بينهم إسرائيل. وأوقف الاتحاد روسيا وروسيا البيضاء حاليا بسبب الصراع في أوكرانيا.

🚨 SUB-5 ALERT 🚨

Reigning world champion Matteo Zurloni 🇮🇹 brought the Italian national record below the 5-second mark in Monza 🏁 @ItaliaTeam_it | #IFSC #SportClimbing pic.twitter.com/PMMug5ede1

— International Federation of Sport Climbing (@ifsclimbing) February 19, 2024