الموهبة "هوما" يتعرض لإصابة نادرة لاصطدامه بقائم المرمى

تلقى شيون هوما النجم الصاعد في فريق كلوب آن إكس تي الياباني ضربة على رأسه تركت كتلة بحجم كرة الغولف على جبهته عندما كان بصدد إحراز هدف بمرمى "إس كيه بيفرن" خلال مباراة في دوري كرة القدم.

واقترب هوما من تسجيل هدف فردي رائع عندما تجاوز مراقبه بحركة ذكية مما منحه فرصة للتسديد.

وأغلق حارس المرمى الزاوية لكن هوما سدد الكرة ببراعة فوقه، وبدا أن تسديدته متجهة إلى الشباك.

وبينما كان هوما يراقب الكرة ليرى ما إذا كان سيسجل، اصطدم بطريق الخطأ بقائم المرمى.

وأدى الاصطدام القوي لإصابة مؤلمة نادرا ما تحدث في كرة القدم خلفت كدمة كبيرة على جبهته.

وتلقى هوما العلاج على الفور حيث قدم له أخصائي العلاج الطبيعي كيسا من الثلج وضعه على مكان الاصطدام.

Shion Homma still with a smile after he ran into a pole 😂 https://t.co/1X5K61UWA7 pic.twitter.com/ovLjGdDYkF

— 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 (@FcBrugesArmy) January 21, 2024