الإصابات تضرب ليفربول قبل مواجهة تشلسي وكلوب يدعم لاعبيه الشباب

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يثق بقدرة لاعبيه الشباب على التقدم والتألق رغم تزايد أعداد الإصابات قبل مواجهة لوتون تاون على أرضه -غدا الأربعاء- في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

وسيلعب ليفربول المتصدر من دون ديوغو جوتا وكورتيس جونز في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد، كما أن مشاركة داروين نونيز محل شك بعد إصابة اللاعبين الثلاثة في الفوز على برنتفورد الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقد الفريق أيضا حارس المرمى أليسون، وترينت ألكسندر-أرنولد، ودومينيك سوبوسلاي، وتياغو ألكانتارا.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الثلاثاء "أود أن أقول إنه ليست لدينا أي مشاكل، لكن لدينا بعض المنغصات. أليسون غير متاح، إنها إصابة عضلية ولا نعرف مدى طول فترة غيابه، ولكن بالتأكيد لن يعود في الوقت المتوقع".

وأضاف "ثم لدينا ديوغو الذي يعاني مشكلة في الركبة وهو غير متاح، وكورتيس يعاني مشكلة في العظام والأربطة وغير متاح أيضا".

ومع اقتراب نهائي كأس الرابطة ضد تشلسي مطلع الأسبوع المقبل، لم يكن من الممكن أن تأتي الإصابات في وقت أسوأ من ذلك، إذ يخوض ليفربول 9 مباريات خلال 30 يوما.

لكن كلوب يعتقد أن الوضع الحالي سيوفر مزيدا من الفرص للاعبين مثل كونور برادلي الذي تألق في مشاركاته الأخيرة للفريق الأول.

وقال كلوب "وصلنا لوضعنا الحالي هذا الموسم بفضلهم، لأنهم قدموا أداء جيدا. سيتعين علينا إشراكهم ومنحهم الفرصة، لأنه في لحظة أفضل يمكن للجميع المشاركة، لا تزال لدينا خيارات متاحة بالتأكيد".

وأضاف "لاعبون مثل جيمس مكونيل أو بوبي كلارك ولويس كوماس وجايدن دانز أظهروا ما يمكنهم فعله. جميعهم مواهب هائلة، لكننا سنرى ما يمكننا فعله".

وجوتا هو مصدر القلق الأكبر، فمن المحتمل أن تبعده إصابة في الركبة عن الملاعب لفترة طويلة.

وتأتي إصابة جوتا في يوم عودة زميله محمد صلاح من إصابة عضلية خلال مشاركته في كأس أفريقيا في ساحل العاج.

يرجع و كأنه ما غاب ولا يوم 👑 عودة مثالية للملك المصري @MoSalah مع الريدز ❤️pic.twitter.com/M2vO3tmPOp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2024

وأضاف كلوب "بالنسبة لديوغو سيستغرق الأمر شهورا بالطبع، بالنسبة لكورتيس… فإن الأيام مهمة أيضا في أثناء الإصابات لتقييم الوضع، فاليوم الخامس ثم العاشر هي أيام مهمة عندما تقيم الإصابة مرة أخرى، لأن كل لاعب يتفاعل بطريقة مختلفة".

ويتقدم ليفربول بفارق نقطتين في صدارة الدوري الإنجليزي، رغم أن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قد يقلص الفارق إلى نقطة واحدة إذا فاز على برنتفورد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتراجع لوتون إلى منطقة الهبوط أمس الاثنين بعد تعادل إيفرتون مع كريستال بالاس، لكن كلوب يدرك جيدا التهديد الذي يمكن أن يشكله منافسه في مباراة الغد.

وقال المدرب الألماني "الركلات الثابتة هي إحدى نقاط قوة لوتون، لكن يجب أن أقول إن الطريقة التي يلعبون بها ومستوى ثقتهم، يجعلهم يؤدون بشكل مذهل".

وأضاف "حتى في المباريات التي خسروها، كان حضورهم اللافت".