كوريا الجنوبية تهزم أستراليا وتواجه الأردن في نصف نهائي كأس آسيا

قاد سون هيونغ مين كوريا الجنوبية لقلب تأخرها بهدف لتفوز 2-1 على أستراليا، اليوم الجمعة، وتتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وكانت أستراليا على بُعد دقائق من تحقيق الفوز والتأهل للدور قبل النهائي بعدما تقدمت من تسديدة مباشرة أطلقها كريج غودوين بعدما قطع الكرة من لاعبي كوريا الجنوبية قرب نهاية الشوط الأول، إثر إلغاء حكم الفيديو المساعد هدفا كوريا بداعي التسلل.

لكن على غرار ما حدث أمام السعودية في دور الـ16، أدركت كوريا الجنوبية التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني هذه المرة من ركلة جزاء حصل عليها لاعب توتنهام هوتسبير وسجلها هوانغ هي-تشان ليفرض وقتا إضافيا.

وقرب نهاية الشوط الإضافي الأول، أدرك سون هدف الفوز من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، ليدفع المنتخب الأسترالي ثمن إهدار العديد من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني.

وتعقدت الأمور على المنتخب الأسترالي بطرد أبدين أونيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الإضافي الأول إثر تدخل عنيف على هوانغ هي-تشان. ولم يستثمر منتخب كوريا الجنوبية الفرص التي سنحت له في الشوط الإضافي الثاني ليكتفي بهدفين.

وبهذا تضرب كوريا الجنوبية موعدا مع منتخب الأردن الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى قبل النهائي بعد فوزه 1-صفر على طاجيكستان في وقت سابق اليوم الجمعة.