شاهد.. نيجيريا تهزم أنغولا وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا

سجل أديمولا لوكمان هدفا في الشوط الأول ليقود نيجيريا للفوز 1-صفر على أنغولا والتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ41 بعد أن انطلق موزيس سايمون من الجهة اليسرى ثم أرسل تمريرة عرضية منخفضة إلى لوكمان ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في سقف مرمى أنغولا.

وهدد منتخب أنغولا مرمى نيجيريا مبكرا بعد 5 دقائق من البداية بتسديدة لمابولولو من مدى قريب لكن الحارس ستانلي نوابيلي أنقذها ببراعة قبل أن يحتسب الحكم مخالفة بداعي التسلل.

وظن فيكتور أوسيمين أنه ضاعف النتيجة لنيجيريا بضربة رأس قوية قبل أن يلغي الحكم هدفه بداعي التسلل على مهاجم نابولي الذي كان يحتفل بسعادة.

ولم ينجح لاعبو أنغولا في تهديد مرمى نيجيريا بعد ذلك لتنتهي المباراة بفوز بطل القارة 3 مرات سابقة.

ويلتقي منتخب "النسور الممتازة" من الفائز في مواجهة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا بعد نحو أسبوع.