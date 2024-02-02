الاتحاد الآسيوي ينهي الجدل بخصوص طرد العراقي أيمن حسين

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -أمس الخميس- صواب قرار حكم مباراة العراق والأردن ضمن ثمن نهائي كأس آسيا الإيراني علي رضا فغاني، بطرد المهاجم أيمن حسين بالبطاقة الصفراء الثانية بعد ورود العديد من الاستفسارات بهذا الشأن.

وطرد حسين، متصدّر ترتيب هدافي البطولة القارية بـ6 أهداف، في الدقيقة 77 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية عندما كان فريقه متقدما 2-1، قبل أن يخرج خاسرا بعد أن سجل المنتخب الأردني هدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع.

وإزاء الجدال الكبير الذي رافق حادثة الطرد على مواقع التواصل الاجتماعي وقيام أنصار المنتخب العراقي في التوقيع على عريضة احتجاجا على قرار الحكم، أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا توضيحيا، فنّد فيه الأسباب التي دعت الحكم إلى طرد اللاعب.

وجاء في البيان "تم توجيه الإنذار الأول للاعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة الاعتراض سواء بالكلام أو التصرف، في حين تم توجيه الإنذار الثاني للاعب في الدقيقة 77، بسبب تأخير استئناف اللعب بشكل مفرط، وبالتالي تم توجيه البطاقة الحمراء للاعب منتخب العراق رقم 18 أيمن حسين، نتيجة ارتكاب مخالفة ثانية تستحق الإنذار".

بيان من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ..

حول بعض الاحداث الخاصة بمباراة ؛#العراق_الاردن في #كأس_اسيا_2023 pic.twitter.com/pOqLF2AFYM — خالد جاسم (@khalidjassem74) January 30, 2024

وتابع البيان "بحسب قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب"، فإن قرار توجيه الإنذار الثاني في الدقيقة 77 كان بالاستناد للمادة 12 التي تنص على توجيه إنذار للاعب الذي يقوم بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرط".

وأوضح "قام اللاعب أيمن حسين بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرِط عقب تسجيل الهدف في الدقيقة 75، وخلال احتفال اللاعب نبه الحكم أيمن حسين بشكل حازم 3 مرات قبل أن يقوم في النهاية بتوجيه الإنذار الثاني له. وفي هذا الخصوص، فإن الإنذار الثاني الذي حصل عليه أيمن حسين كان قرارا صحيحا من قبل الحكم، وذلك بحسب قوانين اللعب".