"وقف الإبادة الجماعية وإنهاء الصهيونية".. جماهير سيلتيك تواصل دعم غزة

واصلت جماهير نادي سيلتيك دعمها للقضية الفلسطينية ورفضها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برفع لافتات تطالب بـ"وقف الإبادة الجماعية وإنهاء الصهيونية" في مباراة الفريق أمام ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي لكرة القدم، أول أمس السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تخصيص الجمهور لجهة كاملة من مدرجات ملعب الفريق "سيلتيك بارك" من أجل التضامن مع فلسطين وغزة تحديدا، برفع الأعلام الفلسطينية واللافتات التي دعت لوقف الحرب الإسرائيلية.

وكتب جمهور سيلتيك على اللافتات الضخمة التي رفعها على طول المدرج "فكر في الأشهر القليلة الماضية، لقد قتلوا منا أكثر من 30 ألفا وأكثر من 12 ألف طفل، نريد وقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الصهيونية" لتلقى تفاعلا واسعا من المتابعين وتداولها عبر المنصات.

وعلق المراسل الرياضي لقنوات "بي إن سبورتس" الرياضية إبراهيم خضرة على اللقطة "ما أعظم مدرجات كرة القدم عندما تحمل رسائل إنسانية".

وأضاف خضرة "تصبح ملاعب كرة القدم رائعة حقًا عندما تحمل رسائل إنسانية، وتظهر العاطفة والصداقة الحميمة بين المشجعين عندما يتحدون لدعم القضايا الإنسانية المشتركة، شكرا لجماهير سيلتيك".

ما أعظم مدرجات كرة القدم عندما تحمل رسائل إنسانية 🔝

Football stadiums become truly remarkable when they carry humanitarian messages. The passion and camaraderie among fans shine through when they unite to support common humanitarian causes 🔝

Thank you #Celtic fans pic.twitter.com/g2puRnJebj

— Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) February 18, 2024