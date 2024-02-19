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"وقف الإبادة الجماعية وإنهاء الصهيونية".. جماهير سيلتيك تواصل دعم غزة

جماهير سلتيك تدعم غزة
جماهير سيلتيك تحمل العلم الفلسطيني (مواقع التواصل)
19/2/2024

واصلت جماهير نادي سيلتيك دعمها للقضية الفلسطينية ورفضها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برفع لافتات تطالب بـ"وقف الإبادة الجماعية وإنهاء الصهيونية" في مباراة الفريق أمام ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي لكرة القدم، أول أمس السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تخصيص الجمهور لجهة كاملة من مدرجات ملعب الفريق "سيلتيك بارك" من أجل التضامن مع فلسطين وغزة تحديدا، برفع الأعلام الفلسطينية واللافتات التي دعت لوقف الحرب الإسرائيلية.

وكتب جمهور سيلتيك على اللافتات الضخمة التي رفعها على طول المدرج "فكر في الأشهر القليلة الماضية، لقد قتلوا منا أكثر من 30 ألفا وأكثر من 12 ألف طفل، نريد وقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الصهيونية" لتلقى تفاعلا واسعا من المتابعين وتداولها عبر المنصات.

وعلق المراسل الرياضي لقنوات "بي إن سبورتس" الرياضية إبراهيم خضرة على اللقطة "ما أعظم مدرجات كرة القدم عندما تحمل رسائل إنسانية".

وأضاف خضرة "تصبح ملاعب كرة القدم رائعة حقًا عندما تحمل رسائل إنسانية، وتظهر العاطفة والصداقة الحميمة بين المشجعين عندما يتحدون لدعم القضايا الإنسانية المشتركة، شكرا لجماهير سيلتيك".

ويستمر مشجعو الفريق الأسكتلندي في دعم فلسطين رغم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرض غرامة على النادي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب تلويح جماهيره بأعلام فلسطين خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا.

واعتادت جماهير سيلتيك منذ فترة طويلة على دعم القضية الفلسطينية، وترفع الأعلام الفلسطينية بشكل دائم في المباريات التي يخوضها الفريق الأسكتلندي على أرضه سواء في المسابقات المحلية أو الأوروبية.

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة