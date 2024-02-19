نيمار المصاب يغيب عن منتخب البرازيل في كوبا أميركا

قال المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل رودريغو بافيا إن نيمار أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب في بطولة كوبا أميركا التي تقام في يونيو/حزيران المقبل بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال بافيا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن الدولي البرازيلي "لن يشارك في البطولة، هذا شيء أصبح مؤكدًا لأن شفاءه لن يتم بشكل كامل في هذا التوقيت".

وأضاف "ربما ننتظر عودته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في سبتمبر/أيلول المقبل، أعتقد قد يكون جاهزًا في هذا التوقيت".

وذكرت الصحيفة أن البرازيلي ريكاردو روزا، المعد البدني للنجم العالمي نيمار دا سيلفا، يشرف على المرحلة الثالثة من علاجه.

وكان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة البرازيل أمام أوروغواي يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

🎥 نيمار عبر الإنستغرام برفقة البليهي وخلال مواصلته لبرنامجه العلاجي pic.twitter.com/YH7EtDgAmO — أخبار الهلال (@hilalstuff) February 17, 2024

وعاد النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، إلى فريقه الهلال السعودي الأسبوع الماضي لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد غياب عن السعودية استمر أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة.

ولم يشارك صاحب الـ32 عاما مع الهلال إلا في 5 مباريات فقط بجميع المسابقات، وسجل خلالها هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ووقع نيمار مع فريق الدوري السعودي للمحترفين الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، صفقة بلغت قيمتها 109 ملايين دولار.