ميسي يلجأ لكبرى منصات التواصل في الصين لاسترضاء الجماهير الغاضبة

لجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى واحدة من كبرى منصات التواصل الاجتماعي في الصين -اليوم الاثنين- للرد على التكهنات بشأن عدم ظهوره في مباراة إنتر ميامي الودية الأخيرة في هونغ كونغ.

وكان رد فعل وسائل الإعلام الحكومية الصينية والسياسيين والمشجعين في هونغ كونغ غاضبا، خاصة بعد مشاركة ميسي (36 عاما) في مباراة ودية في طوكيو بعدها بـ3 أيام.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت مدينتا هانغتشو وبكين أنهما لن تستضيفا مباريات الأرجنتين المقررة في مارس/آذار المقبل مع استمرار التداعيات. وعلى إثر ذلك، تحدث ميسي في محاولة لتهدئة الوضع.

وقال قائد منتخب الأرجنتين -في مقطع فيديو نشر على منصة ويبو- "قرأت وسمعت كثيرا من الأشياء التي قيلت بعد المباراة في هونغ كونغ. أردت تسجيل هذا الفيديو وإظهار الحقيقة لكم، حتى لا يضطر أحد لمواصلة ترديد القصص الكاذبة".

وأضاف "سمعت الناس يقولون إنني لا أريد اللعب لأسباب سياسية وعديد من الأسباب الأخرى غير الصحيحة على الإطلاق".

وتابع ميسي "كان الأمر كذلك لما سافرت إلى اليابان أو زرت الصين كما فعلت عدة مرات. منذ بداية مسيرتي المهنية، كانت لدي علاقة وثيقة وخاصة للغاية مع الصين".

وأعاد ميسي ذكر سبب غيابه عن المباراة التي امتلأت فيها المدرجات بالمشجعين ضد فريق من أبرز لاعبي الدوري المحلي في هونغ كونغ في الرابع من فبراير/شباط الجاري.

وقال ميسي "كما قلت في المؤتمر الصحفي، كنت أعاني التهابا في العضلة الضامة. في اليوم السابق للمباراة (في هونغ كونغ)، حاولت التدرب، وبذلت جهدا شاهده كل من جاء لمتابعة التدريب".

وأضاف "شعرت بتحسن طفيف بعد بضعة أيام، ولهذا السبب لعبت لبعض الوقت في (مباراة) اليابان، وذلك للاستعداد من حيث اللياقة البدنية لكل شيء قادم، لأنني كنت بحاجة للعب واستعادة سرعتي".

https://twitter.com/M30Xtra/status/1759580135982817569/video/1