لقطة اليوم.. حارس بنفيكا تسبب بهدف ثم عوض خطأه بسرعة

في اكتساح بنفيكا لضيفه فيزيلا بسداسية في الجولة الـ22 من الدوري البرتغالي، ظهر حارس "النسور" في لقطة انتشرت عبر مواقع التواصل بعد شعوره بالذنب بأنه تسبب بالهدف الوحيد للضيوف رغم هذا الفوز الكبير.

وأنهى بنفيكا الشوط الأول متفوقا بـ5 أهداف سجلها ديفيد نيريس (16 و25) ونيكولاس أوتاميندي (30) وتياغو جوفيا (46) ورافا سيلفا (49).

ولكن بسبب خطأ الحارس الأوكراني أناتولي تروبين، سجل سامويل إيسيندي هدف تقليص الفارق بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني.

وبدت الحسرة والشعور بالذنب على تروبين الذي عوض خطأه بتصديه لركلة جزاء سددها إيسيندي نفسه في الدقيقة الـ71.

واختتم ماركوس ليوناردو سداسية بنفيكا بهدف في الدقيقة الـ88.

واستعاد بنفيكا نغمة الانتصارات بعد تعثره بالتعادل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة.

أما فيزيلا فقد تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ18، والأخير بعد خسارته رقم 12 في الدوري هذا الموسم.