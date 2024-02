لاعب منتخب العراق يستهجن مصادرة علم بلاده من مدرجات البطولة الإنجليزية

استهجن اللاعب العراقي الشاب علي الحمادي المحترف في نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، ما سماها "مصادرة لعلم بلاده من المدرجات"، بعد مباراة فريقه أمام سوانزي سيتي بدوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب" أمس السبت.

ونشر الحمادي تغريدة -عبر حسابه على منصة إكس- عقب نهاية المباراة، قال فيها: "أحب رؤية المشجعين الذين يحملون الأعلام العراقية في المنزل (يقصد ملعب فريقه) أو في الخارج، يمنحني ذلك فخرا كبيرا".

ووجه رسالة إلى الدوري الذي يلعب به فريقه "هل يمكنني الحصول على تفسير لماذا تتم مصادرتها من الأمن؟ أو مطالبة المشجعين بإزالتها؟ هل هناك مشكلة؟ هل فاتني شيء؟".

ولم يرد الحساب الرسمي للبطولة على تساؤل اللاعب.

وبعد نحو ساعة، كتب الحمادي تعليقا على تغريدته السابقة "إذن يبدو أن المشرفين يعتقدون أنه علم فلسطين. أم أن الأمر سياسي؟ دعونا فقط نصنف أي شيء يبدو أجنبيا أو يحتوي على كتابة باللغة العربية على أنه سياسي، بأنه جهل، فهذا علم العراق وهذا علم فلسطين وهما مختلفان جدا"، واضعا رمز كل علم ليدل عليه.

So stewards seem to think it’s a Palestine flag? Or that it’s something political? Let’s just label anything that seems foreign or has Arabic writing on it as ‘political’. The ignorance and lack of education is poor. This is Iraq 🇮🇶, this is Palestine 🇵🇸…. very different https://t.co/37yLgBknXz

— Ali Al-Hamadi (@alikalhamadi) February 17, 2024