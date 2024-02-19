"فيلم رعب".. هكذا يرى نجوم بايرن ميونخ هزائم الفريق المتتالية

يعيش فريق بايرن ميونخ (بطل الدوري الألماني لكرة القدم) فترة كارثية تثير دهشة نجومه بعد خسارة 3 مباريات متتالية خلال أيام قليلة.

قال ليون غرويتسكا لاعب وسط الفريق البافاري إن "الأمر أشبه بفيلم رعب لا ينتهي، وينتابنا شعور غريب للغاية بأن كل شيء يسير ضدنا في الوقت الحالي".

واستدرك غرويتسكا "ولكن بوسعنا أن نقول إننا بدأنا المباراة الأخيرة أمام بوخوم بشكل جيد".

وأضاف "لكننا سنكون أغبياء إذا اعتبرنا أن الفوز في أول نصف ساعة يعد كافيا".

من جانبه، قال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وقائد الفريق "لا أتذكر متى آخر مرة خسرنا فيها 3 مباريات متتالية".

وأضاف نوير -الذي ارتدى قميص بايرن على مدار 13 عاما- "يجب تقييم كل الأمور" وفي الوقت نفسه دعَم المدير الفني توماس توخيل.

وشدد قائد فريق بايرن ميونخ على أن "الأمر لا يتعلق بالمدرب فقط، بل من السهل أيضا توجيه أصابع الاتهام لآخرين، ولكن يجب أن نبدأ بأنفسنا وأن نتحمل المسؤولية".

من جانبه، قال المدير الفني توخيل "أشعر أن الخسارة الأخيرة أمام بوخوم كانت مختلفة عن الخسارتين السابقتين، فهي غير مستحقة".

ويتأخر الفريق البافاري بـ8 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن بعد الخسارة أمامه بثلاثية نظيفة منذ أسبوع، ثم السقوط أمام بوخوم، وبينهما خسارة بهدف أمام لاتسيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبقى بايرن ميونخ مهددا بالخروج بموسم صفري وسجل خال من الألقاب لأول مرة منذ 12 عاما، إذ خرج أيضا من كأس ألمانيا بعد الخسارة أمام ساربروكن أحد أندية دوري الدرجة الثالثة.

وهذه النتائج وضعت في مهب الرياح مستقبل توخيل في تدريب البايرن، غير أن الرئيس التنفيذي للنادي يان كريستيان دريسن أكد -بعد الخسارة أمام بوخوم- أن توخيل سيقود الفريق في مباراة لايبزيغ السبت المقبل، مضيفا أن مصير المدرب غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي.

من جانبه، رد توخيل "أشك في ألا يكون الموضوع محل مناقشة، فالجدل حولي مستمر طوال الموسم حتى عندما فزنا بالمباريات".

ويتطلع بايرن ميونخ لتحقيق الفوز أمام ضيفه لايبزيغ الذي أحرجه في آخر زيارتين بفوز بنتيجة 3-1 مايو/أيار 2023 كاد أن يكلف الفريق البافاري خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ثم فاز لايبزيغ مجددا في آليانز آرينا بثلاثية لينتزع كأس السوبر المحلي في أغسطس/أب الماضي.

وكان الفريقان تعادلا 2-2 في مباراة الدور الأول بالموسم الجاري التي أقيمت في لايبزيغ سبتمبر/أيلول الماضي.

يذكر أن توخيل المدرب السابق لدورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي تولى مسؤولية بايرن ميونخ قبل 11 شهرا، ويرتبط بتعاقد حتى عام 2025.