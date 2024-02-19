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عضّة سواريز حولت مساره من ريال مدريد إلى برشلونة

Italy's Giorgio Chiellini (L) claims he was bitten by Uruguay's Luis Suarez (R) during the FIFA World Cup 2014 group D preliminary round match between Italy and Uruguay at the Estadio Arena das Dunas in Natal, Brazil, 24 June 2014. (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EPA/EMILIO LAVANDEIRA JR
سواريز قام بعضّ مدافع إيطاليا كيليني خلال كأس العالم "البرازيل 2014" (الأوروبية)
19/2/2024

عاد المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز بالذكريات إلى أحد أهم فصل في حياته المهنية وهو عضته الشهيرة لمدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيليني في كأس العالم عام 2014، والتي تسببت في فشل صفقة انتقاله لأكبر ناد في أوروبا.

وفي لقاء مع برنامج "لا ميسا" في ميامي حيث يلعب الآن مع فريق إنتر إلى جانب صديقه ليونيل ميسي، كشف سواريز عن لحظة محورية كادت أن تغير مسيرته الكروية بما أنه كان على وشك الانتقال إلى ريال بدلا من الغريم برشلونة، قبل أن تسقط الصفقة لسبب غريب نوعا ما.

ووفقا لمهاجم ليفربول الإنجليزي السابق فإن الفريق الملكي أبدى اهتماما كبيرا به وقال "قبل كأس العالم 2014، كان وكيل أعمالي يجري مفاوضات مع ريال الذي أراد التعاقد معي وكان كل شيء يسير على ما يرام".

وتابع اللاعب الملقب بـ (البيستوليرو) "لقد كانوا يفكرون في بيع كريم بنزيمة إلى أرسنال، وأكون أنا الصفقة التالية".

وخلال مباراة إيطاليا وأوروغواي في مونديال البرازيل، وقعت الحادثة الشهيرة التي غيرت مسار مستقبل سواريز، إذ بعد عضه لكتف كيليني تضاءل اهتمام "الميرينغي" بالأوروغوياني، بينما كثف برشلونة من اتصالاته.

وقال المهاجم البالغ 37 عاما "بسبب العضة، فقد ريال اهتمامه بي، وأصبح برشلونة مهتمًا أكثر. وفي النهاية اخترت البرسا لأنه كان حلمي اللعب إلى جانب الثنائي ميسي ونيمار".

وأصبح انتقال سواريز إلى برشلونة واحدًا من أنجح الفصول في مسيرته الكروية، وشكل مع ميسي ونيمار الثلاثي الخطير الذي أرعب المدافعين في جميع أنحاء أوروبا، وساهم في عصر ذهبي للبلوغرانا.

إنتر ميامي.. الفصل الأخير

وبالنظر إلى المستقبل، يعيش سواريز مع إنتر ميامي الفصل الأخير في مسيرته اللامعة، وهو مصمم على ترك بصمته في الولايات المتحدة.

وأكد "إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير، وعائلتي تعرف ذلك بالفعل.. لم أحدد بعد موعد الاعتزال، لكنها الخطوة الأخيرة.. أنا مستعد لهذا التحدي الأخير، وبعده أريد أن أحظى بحياة جيدة".

المصدر : مواقع إلكترونية