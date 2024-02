عضّة سواريز حولت مساره من ريال مدريد إلى برشلونة

عاد المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز بالذكريات إلى أحد أهم فصل في حياته المهنية وهو عضته الشهيرة لمدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيليني في كأس العالم عام 2014، والتي تسببت في فشل صفقة انتقاله لأكبر ناد في أوروبا.

وفي لقاء مع برنامج "لا ميسا" في ميامي حيث يلعب الآن مع فريق إنتر إلى جانب صديقه ليونيل ميسي، كشف سواريز عن لحظة محورية كادت أن تغير مسيرته الكروية بما أنه كان على وشك الانتقال إلى ريال بدلا من الغريم برشلونة، قبل أن تسقط الصفقة لسبب غريب نوعا ما.

ووفقا لمهاجم ليفربول الإنجليزي السابق فإن الفريق الملكي أبدى اهتماما كبيرا به وقال "قبل كأس العالم 2014، كان وكيل أعمالي يجري مفاوضات مع ريال الذي أراد التعاقد معي وكان كل شيء يسير على ما يرام".

وتابع اللاعب الملقب بـ (البيستوليرو) "لقد كانوا يفكرون في بيع كريم بنزيمة إلى أرسنال، وأكون أنا الصفقة التالية".

Luis Suarez: “Before the 2014 World Cup, Real Madrid wanted to sign me & everything was on track. They were planning to sell Benzema to Arsenal, it was all done. When the World Cup started, Barca joined the race [to sign me].”

“Obviously I preferred Barca. With the bite… pic.twitter.com/K0CW1gg7BQ

— afcstuff (@afcstuff) February 18, 2024