شاهد.. هدف بمقصية خلفية على طريقة رونالدو "يستحق جائزة بوشكاش"

سجل لاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو هدفا رائعا بمقصية خلفية في دوري المقاطعات البرازيلي لكرة القدم، أمس الأحد، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل إدواردو هدفه الجميل لصالح فريقه بوتافوغو في الدقيقة 86، بعدما وصلته كرة عرضية برأس أحد زملائه من ضربة ركنية، وكان ظهره للمرمى ليهيأ نفسه لها مباشرة ويسددها مقصية خلفية من الوضع الطائر، ولتسكن شباك فاسكو دي جاما.

ويشبه الهدف المقصية الشهيرة للبرتغالي رونالدو في مرمى يوفنتوس الإيطالي عندما كان لاعبا لريال مدريد الإسباني، وسجل هدفا بالطريقة نفسها تقريبا في شباك الحارس الأسطورة جانلويجي بوفون.

وتغنت حسابات رياضية برازيلية بهدف اللاعب (34 عاما)، إذ وصفته بأنه "لوحة فنية"، في حين رأت أخرى أنه يستحق جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام.

ورغم الهدف الرائع لإدواردو وتسجيله هدفا آخر في المباراة، فإن فريقه بوتافوغو خسر من ضيفه فاسكو دي جاما بنتيجة 2-4.