شاهد.. منتخب فلسطين يحقق الانتصار على نجوم جنوب أفريقيا في مباراة خيرية

فاز منتخب فلسطين لكرة القدم -أمس الأحد- في "كيب تاون" عاصمة جنوب أفريقيا، بهدف نظيف على نخبة منتقاة من اللاعبين تمثل جنوب أفريقيا في مباراة خيرية لكرة القدم.

ومباراة أمس الأحد، هي ثاني مباراة تنظم للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأتي عقب المباراة التي جرت الأسبوع الماضي وحضرها الرئيس الجنوب الأفريقي سيريل رامافوزا.

وحضرت مباراة الأحد نوكاوي مافو نائبة وزير الرياضة والثقافة والفنون، التي أعربت عقب المباراة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة إن "هذه رسالة واضحة للشعب الفلسطيني بأجمعه، وليست موجهة فقط للأسرة الرياضية في فلسطين، تقول للشعب الفلسطيني بأجمعه لستم وحدكم، لستم معزولين نحن هنا في جنوب أفريقيا ونيابة عن الأحرار في كل بقاع العالم نساندكم في نضالكم لأجل الحصول على حريتكم، وعلى دولتكم المستقلة ذات السيادة بناء على مبادئ الأمم المتحدة".

بدورها، قالت مافو "نحبكم، ونحن جزء منكم، ألمكم هو ألمنا. هذه ليست مجرد مباراة لنا، بل هي مباراة لإظهار حبنا لكم والقول إن شعب جنوب أفريقيا يتفهم ما تمرون به. شعب جنوب أفريقيا يتفهم الألم الذي تقاسونه ونريد أن نؤكد أنكم ستتحررون. فلسطين ستكون حرة، قد يستغرق ذلك وقتا طويلا، لكنها بلا شك ستكون حرة".