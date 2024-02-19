تحديد موعد كأس أفريقيا 2025 في المغرب

استقرّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -بصورة مبدئية- على الموعد المقترح لتنظيم النسخة المقبلة من كأس الأمم المقررة عام 2025 بضيافة المغرب، خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، حسب ما ذكر مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين.

وكشف مصدر في لجنة المسابقات لدى "كاف" عن اتفاق مبدئي مع الاتحاد المغربي "لإقامة البطولة صيف 2025، وتحديدًا في يوليو/تموز وأغسطس/آب".

وأكد المصدر أن "الموعد تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الدولي (فيفا) بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة التي اختتمت هذا الشهر في ساحل العاج". أضاف أن "الموعد المقترح حالياً في الفترة من 20 يوليو/تموز إلى 16 أو 17 أغسطس/آب 2025".

ويطرح تنظيم النسخة المقبلة مشكلات مختلفة. فإقامتها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط لا تترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعد اعتماد التواريخ التي وافق عليها فيفا لتصفيات مونديال 2026.

في حين أن تنظيمها في يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز سيتعارض مع مونديال الأندية الموسّع الذي ينظّمه فيفا بالولايات المتحدة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز بمشاركة 32 فريقاً بينها 4 أندية أفريقية.

في المقابل، كشف الاتحاد المغربي مطلع فبراير/شباط الجاري -على هامش إعلان تجديد الثقة في مدرب المنتخب وليد الركراكي- أن البطولة ستقام صيف 2025.

يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات مونديال 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وكشف المصدر أن "الاتحاد الأفريقي ناقش مقترحاً بتأجيل البطولة عامين ليستضيف المغرب نسخة 2027 على أن تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نسخة 2029، قبل أن يتم رفض المقترح تماماً". وتابع أن "المغرب أبدى رغبة مؤكدة في استضافة البطولة في فصل الصيف".

وفاز المغرب بحق استضافة البطولة في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد انسحاب ملف الجزائر وآخر مشترك لنيجيريا وبنين. وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة نسخة 2015، لكنه طلب تأجيلها بسبب تفشي وباء إيبولا، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى سحبها منه.

موعد قرعة تمهيدي كأس الأمم "المغرب 2025"

أعلن "كاف" في موقعه الرسمي على الإنترنت أن قرعة الدور التمهيدي لكأس أفريقيا "المغرب 2025" ستجرى غدا الثلاثاء في القاهرة. وتُقام القرعة بدءا من الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيُجرى الدور التمهيدي لكأس أفريقيا بمشاركة المنتخبات الـ8 الأقل ترتيبا في تصنيف الفيفا وهي: الصومال وجيبوتي وسان تاومي وتشاد وموريشيوس وجنوب السودان وليبيريا وإسواتيني.

وستقام المباريات ذهابًا وإيابًا من 18 إلى 26 مارس/آذار 2024. وسينضم المتأهلون الـ 4 في الدور التمهيدي إلى 44 منتخبا كان معفى، للمشاركة في دور المجموعات للتصفيات.