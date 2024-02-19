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الدانماركي هويلوند يكتب التاريخ مع مانشتر يونايتد في البريميرليغ

هويلوند مهاجم مان يونايتد افتتح التسجيل بهدف مبكر في الثانية 37 من مواجهة لوتون في البريميرليغ (غيتي)
19/2/2024-|آخر تحديث: 19/2/202404:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)

حطم راسموس هويلوند نجم مانشستر يونايتد رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما سجل هدفا بعد 37 ثانية من بدء المباراة أمام لوتون ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من المسابقة.

وافتتح راسموس هويلوند التسجيل بهدف مبكر في الثانية 37 من عمر اللقاء، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة السابعة بالهدف الشخصي الثاني له ولفريقه.

وبهذا الهدف حطم هويلوند (21 عاما) الرقم القياسي، إذ أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في 6 مباريات متتالية في الدوري.

وأحرز هويلوند هدفه الأول بعدما وصلته الكرة من أحد مدافعي لوتون تاون بالخطأ، بينما سجل الثاني عقب اصطدام تسديدة زميله الأرجنتيني غارناتشو في صدره ليحولها داخل الشباك بعدما كانت في طريقها إلى خارج الملعب.

وحطَّم نجم يونايتد بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الإنجليزي جوزيف ويلوك مع نيوكاسل يونايتد بعمر 21 عاما و272 يوما مايو/أيار الماضي.

 

وكان هويلوند فشل في تسجيل أي هدف خلال أول 14 مباراة له مع "المانيو" في الدوري الإنجليزي، حتى جاءت نقطة التحول أمام أستون فيلا قبل أيام قليلة من عام 2024.

وضم مانشستر يونايتد هويلوند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل انطلاق الموسم قادما من صفوف أتالانتا الإيطالي مقابل نحو 74 مليون يورو.

المصدر : الصحافة البريطانية