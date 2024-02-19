الدانماركي هويلوند يكتب التاريخ مع مانشستر يونايتد في البريميرليغ

حطم راسموس هويلوند نجم مانشستر يونايتد رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما سجل هدفا بعد 37 ثانية من بدء المباراة أمام لوتون ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من المسابقة.

وافتتح راسموس هويلوند التسجيل بهدف مبكر في الثانية 37 من عمر اللقاء، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة السابعة بالهدف الشخصي الثاني له ولفريقه.

وبهذا الهدف حطم هويلوند (21 عاما) الرقم القياسي، إذ أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في 6 مباريات متتالية في الدوري.

قبل مرور دقيقة على بداية المباراة أمام لوتون تاون مانشستر يونايتد يفتتح التسجيل مبكراً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/m2fHAGBchh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2024

وأحرز هويلوند هدفه الأول بعدما وصلته الكرة من أحد مدافعي لوتون تاون بالخطأ، بينما سجل الثاني عقب اصطدام تسديدة زميله الأرجنتيني غارناتشو في صدره ليحولها داخل الشباك بعدما كانت في طريقها إلى خارج الملعب.

وحطَّم نجم يونايتد بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الإنجليزي جوزيف ويلوك مع نيوكاسل يونايتد بعمر 21 عاما و272 يوما مايو/أيار الماضي.

راسموس هويلند يضيف الهدف الثاني له في أقل من 10 دقائق من بداية المباراة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد #لوتون_تاون pic.twitter.com/g2nbGf8YJf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2024

وكان هويلوند فشل في تسجيل أي هدف خلال أول 14 مباراة له مع "المانيو" في الدوري الإنجليزي، حتى جاءت نقطة التحول أمام أستون فيلا قبل أيام قليلة من عام 2024.

وضم مانشستر يونايتد هويلوند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل انطلاق الموسم قادما من صفوف أتالانتا الإيطالي مقابل نحو 74 مليون يورو.