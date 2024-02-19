الاتحاد العاجي يعيّن فاي مدربا أساسيا لمنتخب "الفيلة"

أعلن رئيس الاتحاد العاجي لكرة القدم إدريس ديالو -الاثنين- تعيين إيميرس فاي مدربا لمنتخب بلاده المتوج معه بلقب كأس الأمم الأفريقية على أرضه الشهر الجاري.

وقال ديالو بمناسبة تسليم كأس الأمم الأفريقية إلى أحد الرعاة في أبيدجان: "كان إيميرس حتى الآن مدربًا بالوكالة وتم تثبيته اليوم كمدرب أساسي".

وأضاف ديالو "إنه عقد لمدة عامين حتى كأس العالم 2026، قابل للتجديد".

واستلم فاي تدريب منتخب بلاده عقب إقالة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه عقب نهاية دور المجموعات الكارثي للفيلة.

وأنهت ساحل العاج منافسات المجموعة الأولى في المركز الثالث بفوز على غينيا بيساو (2-0) في المباراة الافتتاحية وخسارتين، الأولى بصعوبة أمام نيجيريا (0-1) والثانية مذلة أمام غينيا الاستوائية (0-4).

واستفادت ساحل العاج من نتائج المجموعات الخمس الأخرى وتحديدا فوز المغرب على زامبيا 1-0 في المجموعة السادسة وخطفت البطاقة الرابعة الأخيرة لأفضل الثوالث، وبلغت ثمن النهائي.

وقرر الاتحاد العاجي بعدها تعيين فاي، مساعد غاسيه، لإكمال مشوار النهائيات وقاد منتخب بلاده إلى الفوز على السنغال (5-4 بركلات الترجيح، الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في ثمن النهائي، ومالي (2-1 بعد التمديد) في ربع النهائي والكونغو الديمقراطية (1-0) في نصف النهائي، قبل الثأر من نيجيريا في المباراة النهائية (2-1) والظفر باللقب الثالث في تاريخه.