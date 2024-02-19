ألميريا الإسباني يسجل رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الليغا

بتعادله أمس أمام غرناطة 1-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم، يكون فريق ألميريا قد حقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الليغا.

وأضاع الفريقان نقطتين ثمينتين في صراعهما لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وبقي غرناطة في المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 14 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان.

من جانبه، ظل ألميريا في قاع الترتيب برصيد 7 نقاط، علما بأنه الفريق الوحيد الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في لقاءاته الـ25 التي لعبها بالبطولة حتى الآن.

وهذه النتائج، تعني أن الفريق الأندلسي لم يستطع تحقيق أي انتصار في آخر 28 مباراة (10 هزائم و18 تعادلا)، وهي أطول سلسلة من عدم الفوز في المباريات في تاريخ البطولة الإسبانية.

ويستضيف ألميريا في الجولة الـ26 من الليغا، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

وكان ألميريا قاب قوسين من الهبوط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي لكنه نجا من الفخ بفارق نقطة واحدة فقط بلد الوليد صاحب المركز الـ18 (من أصل 20 فريقا) ويهبط أصحاب المراكز 20 و19و18 إلى دوري المظاليم.