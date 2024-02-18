وسط أنباء ترجح رحيله عن سان جيرمان.. كيف يعوض الفريق الباريسي مبابي؟

يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع 3 لاعبين مميزين على أقل تقدير لتعويض رحيل النجم كيليان مبابي المتوقع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

ونشر رومانو في حسابه على إنستغرام أن بطل فرنسا أعد بالفعل قبل أسبوعين خطة احتياطية تحسبا لمغادرة المهاجم السريع مبابي.

ووفقا لفابريزيو، فإن تفعيل الخطة "ب" سيتم الصيف المقبل، ومن المقرر أن يبحث النادي عن أفضل المواهب الكروية لتحل محل المهاجم الفرنسي الذي قرر عدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم واحد، وأبلغ ناديه بذلك عبر خطاب.

وكانت تقارير إعلامية أشارت الخميس الماضي إلى أن بطل العالم مع منتخب فرنسا عام 2018، أخبر الفريق الباريسي بأنه لن يبقى مع النادي بعد انتهاء عقده الحالي هذا الصيف.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع اللاعب البالغ 25 عاما، وتشير معلومات صحفية إلى أن الفرنسي يجري مفاوضات مع الملكي بشأن قيمة العقد والراتب السنوي.

راشفورد وسيلفا على رأس القائمة

ويرى رومانو المشهور بمصداقيته في أخبار انتقالات وتعاقدات النجوم، أن سان جيرمان قد يتجه نحو ضم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بعد أن كان على رادار الفريق الفرنسي سابقا.

مما لا شك فيه أن أداء راشفورد هذا الموسم كان متذبذبا، لكنه لا يعكس جودة المهاجم الدولي الإنجليزي وقيمته الفنية، وفي حال انضمامه إلى سان جيرمان قد يشكل أحد الحلول الهجومية للمدرب الإسباني لويس إنريكي الموسم المقبل.

ومن بين الأسماء الأخرى التي رشحها الصحفي الإيطالي رومانو لتعويض رحيل مبابي يبرز برناردو سيلفا لاعب خط الوسط الهجومي لمانشستر سيتي الإنجليزي.

ويجيد الدولي البرتغالي البالغ 29 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن وخط الوسط الهجومي، مما يجعله ورقة تكتيكية مهمة بين يدي إنريكي. وتبلغ القيمة السوقية الحالية لنجم موناكو الفرنسي السابق 80 مليون يورو.

موهبة أخرى قد يستهدفها النادي الباريسي في سوق الانتقالات المقبلة، هو البرازيلي برونو غيمارايش متوسط ميدان نيوكاسل الإنجليزي.

ولعب غيمارايش البالغ (26 عاما)، 35 مباراة مع فريقه الإنجليزي بمختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وقام بـ6 تمريرات حاسمة.

ومنذ انضمامه إلى نيوكاسل عام 2022 ارتفعت القيمة السوقية للاعب الوسط البرازيلي لتبلغ 85 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

مبابي لاعب كبير

وفي غضون ذلك، أشار التونسي طارق ذياب محلل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية إلى أن تعويض مبابي يتطلب من إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع لاعبين أو 3 على الأقل.

وقال النجم السابق للكرة التونسية "مبابي لاعب سريع وهداف وصاحب إمكانيات كبيرة، وبالتالي يجب تعويضه بلاعبين أو 3.. مبابي مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لا يمكن تعوضهما بلاعب وحيد".

وتابع طارق ذياب حديثه "مبابي من طينة اللاعبين الكبار، وعلى باريس سان جيرمان أن يفكر في مهاجم جيد ليحل محله".

ومنذ انضمامه إلى فريق العاصمة عام 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو، حصد مبابي جميع الألقاب الممكنة مع سان جيرمان، باستثناء لقب دوري أبطال أوروبا التي بلغ النهائي عام 2020، وخسره أمام بايرن ميونخ الألماني.