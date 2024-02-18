هل تؤثر كبوة بايرن على منتخب ألمانيا في "يورو 2024″؟

استبعد رودي فولر المدير الفني لاتحاد الكرة الألماني، ونجم المنتخب السابق، أن تؤثر الكبوة التي يمر بها فريق بايرن ميونخ على المنتخب عندما يستضيف بطولة "يورو 2024" الصيف المقبل.

وصرح فولر لقناة "فيلت" -اليوم الأحد- بقوله "عندما كنت لاعبا كانت لدينا القدرة على الفصل بين الأشياء، فالنجاح والفشل مع النادي لا علاقة له بالتركيز مع المنتخب، وهذه العقلية ستظل قائمة الوقت الحالي".

وأضاف "بغض النظر عن بطل الدوري، تبقى بطولة أمم أوروبا مسابقة مختلفة وكلنا نسعى لتحقيق النجاح".

وتراجع مستوى البايرن الذي يمد "المانشافت" بعدد كبير من اللاعبين، ويحتل حاليا وصافة الدوري بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن صاحب الصدارة، وذلك قبل مواجهة بوخوم اليوم.

وخسر حامل لقب الدوري الموسم الماضي آخر مباراتين أمام باير ليفركوزن بنتيجة صفر-3، قبل أن يسقط بهدف أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأكد فولر -الذي عمل مدربا مؤقتا للمانشافت خلال مباراة واحدة العام الماضي بعد إقالة هانزي فليك- أنه كان بإمكانه الاستمرار في منصب المدير الفني للمنتخب فترة أطول لو كان أراد ذلك.

وأوضح "كان بإمكاني الاستمرار في مقعد مدرب المنتخب حتى بطولة أمم أوروبا لو كنت أردت ذلك، ولكن هناك مدربين آخرين بإمكانهم أداء المهمة أفضل مني، مثل جوليان ناغلسمان (المدرب الحالي)".

ويستعد منتخب "الماكينات" لخوض مباراتين وديتين الشهر المقبل ضد فرنسا وهولندا استعدادا للبطولة القارية. علما بأن فولر قاد المنتخب للفوز على فرنسا 2-1 العام الماضي.