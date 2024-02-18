مانشستر يونايتد يحقق فوزه الخامس على التوالي في البريميرليغ

حقق مانشستر يونايتد فوزه الخامس تواليا في الدوري الانجليزي الممتاز في كرة القدم اثر تغلبه على مضيفه لوتون تاون 1-2 الأحد في المرحلة الـ25 ليطرق باب دوري أبطال اوروبا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس متخلفا بفارق 3 نقاط عن توتنهام الخامس و5 نقاط عن أستون فيلا الرابع.

يذكر أن المراكز الأربعة الأولى مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، مع امكان إضافة صاحب المركز الخامس في حال بلغ الممثلان المتبقيان للكرة الانجليزية مانشستر سيتي وأرسنال الأدوار المتقدمة من البطولة القارية.

على ملعب "كينيلورث رود"، حقق مانشستر يونايتد بداية مثالية عندما تقدم بعد مرور 37 ثانية فقط حيث استغل المهاجم النرويجي راسموس هويلوند خطأ فادحا من مدافع لوتون تاون أماري بيل لينفرد بالحارس ويراوغه ويسجل في المرمى الخالي.

قبل مرور دقيقة على بداية المباراة أمام لوتون تاون مانشستر يونايتد يفتتح التسجيل مبكراً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/m2fHAGBchh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2024

والهدف هو الأسرع لمانشستر يونايتد خارج ملعبه في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز.

وبات هويلوند أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات تواليا في البريميرليغ بعمر 21 عاما و14 يوما علما أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا بإسم جو ويلوك بعمر 21 عاما و272 يوما.

وأضاف هويلوند الثاني مستغلا تسديدة من الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو حولها بصدره داخل الشباك من مسافة قصيرة (6).

راسموس هويلند يضيف الهدف الثاني له في أقل من 10 دقائق من بداية المباراة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد #لوتون_تاون pic.twitter.com/g2nbGf8YJf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2024

لكن لوتون رفض الاستسلام ونجح في تقليص الفارق عبر مهاجمه كارلتون موريس بمكرة رأسية (14).

ثم كان لوتون الفريق الأفضل حتى نهاية الشوط الأول من دون أن ينجح في ادراك التعادل.

وفي الشوط الثاني، أضاع مانشستر يونايتد فرصتين لحسم النتيجة في صالحه عندما انفرد غارناتشو بالحارس ولم يحسن ايداع الكرة في الشباك ثم عندما انكشف المرمى أمام البرتغالي برونو فرنانديش فسدد إلى جانب القائم.

وفي الثانية الأخيرة كاد لوتون تاون يدرك التعادل عندما ارتقى روس باركلي لكرة برأسه من ركلة ركنية وسددها لكن العارضة نأت عن الحارس الكاميروني أندريه أونانا ليخرج فريقه بثلاث نقاط ثمينة.

برايتون يدك شباك شيفيلد

استغل برايتون طرد مدافع شيفيلد يونايتد مايسون هولغايت في وقت مبكر ليدّك شباكه بخماسية نظيفة.

وطرد هولغايت في الدقيقة 13 اثر تدخل عنيف على جناح برايتون الياباني كاورو ميتوما، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

استغل برايتون النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وسجل هدفين عبر الأرجنتيني فاكوندو بوونانوتي (20) وداني ويلبيك (24) في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل مدافع شيفيلد يونايتد جاك روبنسون خطأ في مرمى فريقه (75)، قبل أن يضيف العاجي سيمون أدنغرا ثنائية في الدقيقتين 78 و85.

والخسارة هي السادسة لشيفيلد في أخر 9 مباريات فاقترب أكثر فأكثر من العودة إلى مصاف أندية "تشامبيونشيب" (الدرجة الاولى).

في المقابل، حقق برايتون أول فوز له خارج ملعبه في أخر 7 مباريات ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.