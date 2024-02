ليفركوزن يعادل رقم بايرن ميونخ القياسي ويتفوق على كبار أوروبا

عادل فريق باير ليفركوزن بقيادة المدرب تشابي ألونسو الرقم التاريخي المسجل باسم بايرن ميونخ في ألمانيا بأطول سلسلة مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، وذلك بعد تحقيق الفوز أمس السبت على مضيفه هايدنهايم 2-1 في الدوري الألماني لكرة القدم.

وذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس أن ليفركوزن عادل الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونخ في كرة القدم الألمانية بعد أن خاض 32 مباراة دون خسارة.

وحقق بايرن رقمه التاريخي في موسم 2019-2020، وأصبح بإمكان ليفركوزن تحطيم رقم الفريق البافاري إذا نجح في تجنب الخسارة في مباراته المقبلة أمام ماينز بالدوري الألماني.

ولعب ليفركوزن منذ بداية الموسم 32 مباراة، ففاز في 28 وتعادل في 4، وسجل 95 واستقبلت شباكه 29 هدفا.

وتفوق متصدر الدوري الألماني على كل الفرق الكبيرة في أوروبا، حيث لم يخسر في أي مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر ليفركوزن حاليا ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن وصيفه بايرن ميونخ الذي سيلعب مباراته اليوم، وإن فاز فسيعود الفارق إلى 5 نقاط، حيث كان باير ليفركوزن قد وسع الفارق مع البافاري الجولة الماضية عقب فوزه عليه 3- صفر.

Bayer Leverkusen have equalled Bayern’s all-time German football record for the longest unbeaten run across all competitions.

32 games without defeat. 🤯 pic.twitter.com/ZueHxhaUVE

— Squawka (@Squawka) February 17, 2024