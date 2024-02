على طريقة مارادونا.. لمسة يد إندو في موقعة ليفربول وبرينتفورد تغضب الجماهير الإنجليزية

أصيبت الجماهير التي شاهدت مباراة ليفربول وبرينتفورد الأحد بالذهول بعد أن تغافل الحكم مايكل أوليفر عن لمسة يد واضحة من نجم ليفربول واتارو إندو أعادت إلى أذهان المشجعين لقطة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا في كأس العالم 1986.

وشوهد لاعب خط وسط الريدز وهو يضرب الكرة بيده أثناء استقباله لكرة عرضية، لكن الحكم لم يلاحظ لمسة اليد أو يحتسبها أو يمنح الدولي الياباني بطاقة صفراء.

Endo trying to break the deadlock by trying the hand of god 😂😂😂 #BRELIV pic.twitter.com/ZXj6LDzxVe

وأغضب تجاهل الحكم للحادثة مشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبه البعض ما فعله إندو بالهدف الأيقوني الذي سجله مارادونا بمرمى إنجلترا في مونديال 1986.

وكتب أحد المعجبين على موقع "إكس" "يظن إندو نفسه أنه مارادونا".

Clear handball on Liverpool’s Endo, referee says no handball and then Liverpool win a corner after this handball, Brentford could’ve conceded a goal because of this corruption. #BRELIV pic.twitter.com/l5xt6Hjpfe

— FtblJoe (@FtblJoe) February 17, 2024