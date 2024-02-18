على طريقة مارادونا.. لمسة يد إندو في موقعة ليفربول وبرينتفورد تغضب الجماهير الإنجليزية

أصيبت الجماهير التي شاهدت مباراة ليفربول وبرينتفورد الأحد بالذهول بعد أن تغافل الحكم مايكل أوليفر عن لمسة يد واضحة من نجم ليفربول واتارو إندو أعادت إلى أذهان المشجعين لقطة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا في كأس العالم 1986.

وشوهد لاعب خط وسط الريدز وهو يضرب الكرة بيده أثناء استقباله لكرة عرضية، لكن الحكم لم يلاحظ لمسة اليد أو يحتسبها أو يمنح الدولي الياباني بطاقة صفراء.

Endo trying to break the deadlock by trying the hand of god 😂😂😂#BRELIV pic.twitter.com/ZXj6LDzxVe — FootyTone (@FootyTone) February 17, 2024

وأغضب تجاهل الحكم للحادثة مشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبه البعض ما فعله إندو بالهدف الأيقوني الذي سجله مارادونا بمرمى إنجلترا في مونديال 1986.

وكتب أحد المعجبين على موقع "إكس" "يظن إندو نفسه أنه مارادونا".

Clear handball on Liverpool’s Endo, referee says no handball and then Liverpool win a corner after this handball, Brentford could’ve conceded a goal because of this corruption. #BRELIV pic.twitter.com/l5xt6Hjpfe — FtblJoe (@FtblJoe) February 17, 2024

وعلق آخر أنها "لمسة يد واضحة على إندو لاعب ليفربول، الحكم يقول لا توجد لمسة يد ثم يفوز ليفربول بركنية بعد لمسة اليد هذه".

بينما أشار آخر إلى أن "مايكل أوليفر (الحكم) هو الرجل الوحيد في العالم الذي لم ير لمسة يد إندو تلك".

وكان معلق قناة "تي إن تي سبورت" دارين فليتشر في حيرة من أمره أيضا بسبب لمسة اليد.

وقال "عندما سألتني ما الذي كنت أضحك عليه، كانت حقيقة أن لديك لمسة يد واضحة في منطقة جزاء الخصم ولا يستطيع الفار فعل أي شيء حيال ذلك".

وكان ليفربول عزز صدارته للبريميرليغ بفوز ساحق على برينتفورد 4-1 في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.