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على طريقة مارادونا.. لمسة يد إندو في موقعة ليفربول وبرينتفورد تغضب الجماهير الإنجليزية

The Sun Football ⚽ @TheSunFootball Fans fume ref is ‘only man in world’ who didn’t see Endo's blatant handball
الحكم لم يحتسب أي خطأ أو ينذر الياباني إندو لاعب ليفربول (مواقع التواصل)
18/2/2024

أصيبت الجماهير التي شاهدت مباراة ليفربول وبرينتفورد الأحد بالذهول بعد أن تغافل الحكم مايكل أوليفر عن لمسة يد واضحة من نجم ليفربول واتارو إندو أعادت إلى أذهان المشجعين لقطة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا في كأس العالم 1986.

وشوهد لاعب خط وسط الريدز وهو يضرب الكرة بيده أثناء استقباله لكرة عرضية، لكن الحكم لم يلاحظ لمسة اليد أو يحتسبها أو يمنح الدولي الياباني بطاقة صفراء.

وأغضب تجاهل الحكم للحادثة مشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبه البعض ما فعله إندو بالهدف الأيقوني الذي سجله مارادونا بمرمى إنجلترا في مونديال 1986.

وكتب أحد المعجبين على موقع "إكس" "يظن إندو نفسه أنه مارادونا".

وعلق آخر أنها "لمسة يد واضحة على إندو لاعب ليفربول، الحكم يقول لا توجد لمسة يد ثم يفوز ليفربول بركنية بعد لمسة اليد هذه".

بينما أشار آخر إلى أن "مايكل أوليفر (الحكم) هو الرجل الوحيد في العالم الذي لم ير لمسة يد إندو تلك".

وكان معلق قناة "تي إن تي سبورت" دارين فليتشر في حيرة من أمره أيضا بسبب لمسة اليد.

وقال "عندما سألتني ما الذي كنت أضحك عليه، كانت حقيقة أن لديك لمسة يد واضحة في منطقة جزاء الخصم ولا يستطيع الفار فعل أي شيء حيال ذلك".

وكان ليفربول عزز صدارته للبريميرليغ بفوز ساحق على برينتفورد 4-1 في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر : الصحافة البريطانية