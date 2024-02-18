شفيونتيك تفوز بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس للمرة الثالثة تواليا

توجت البولندية إيغا شفيونتيك بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي بفوزها في المباراة النهائية على الكازاخية يلينا ريباكينا اليوم السبت.

وحسمت شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم الفوز على ريباكينا المصنفة الرابعة على العالم بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و6-2.

شفيونتيك تدخل التاريخ وتتوّج باللقب الثالث توالياً في بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس #بطولة_قطر_توتال_إنرجيز_المفتوحة #QatarTotalEnergiesOpen | #Tennis | pic.twitter.com/pSRXVhijKy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وسجلت شفيونتيك فوزها الـ12 على التوالي في قطر، وحصدت اللقب الـ18 في مسيرتها ببطولات فردي السيدات، وأول لقب لها في 2024.

وأصبحت شفيونتيك أول لاعبة منذ 9 أعوام تفوز بلقب بطولة 3 مرات متتالية، وتحديدا منذ تتويج الأسطورة الأميركية سيرينا ويليامز بلقبها الثالث على التوالي في بطولة ميامي المفتوحة عام 2015.

البولندية إيغا شفيونتيك تحرز لقب بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس للمرّة الثالثة توالياً عقب فوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا في النهائي 🎾 نقطة المباراة #بطولة_قطر_توتال_إنرجيز_المفتوحة #QatarTotalEnergiesOpen | #Tennis | pic.twitter.com/ZoucoaiF4q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وسجلت شفيونتيك انتصارها الـ13 مقابل هزيمة واحدة في قطر، حيث جاءت هزيمتها الوحيدة في الدوحة على يد سفيتلانا كوزنتسوفا في الدور الثاني من نسخة عام 2020.

واحتاجت المصنفة الأولى على العالم إلى 90 دقيقة فقط لتحقيق الفوز في 23 مجموعة متتالية في الدوحة، حيث ترجع آخر مجموعة خسرتها إلى نسخة 2022 خلال المواجهة أمام فيكتوريا جولوبيتش في الدور الأول.