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شفيونتيك تفوز بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس للمرة الثالثة تواليا

شفيونتيك سجلت فوزها الـ12 على التوالي في بطولة قطر (رويترز)
18/2/2024

توجت البولندية إيغا شفيونتيك بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي بفوزها في المباراة النهائية على الكازاخية يلينا ريباكينا اليوم السبت.

وحسمت شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم الفوز على ريباكينا المصنفة الرابعة على العالم بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و6-2.

وسجلت شفيونتيك فوزها الـ12 على التوالي في قطر، وحصدت اللقب الـ18 في مسيرتها ببطولات فردي السيدات، وأول لقب لها في 2024.

وأصبحت شفيونتيك أول لاعبة منذ 9 أعوام تفوز بلقب بطولة 3 مرات متتالية، وتحديدا منذ تتويج الأسطورة الأميركية سيرينا ويليامز بلقبها الثالث على التوالي في بطولة ميامي المفتوحة عام 2015.

وسجلت شفيونتيك انتصارها الـ13 مقابل هزيمة واحدة في قطر، حيث جاءت هزيمتها الوحيدة في الدوحة على يد سفيتلانا كوزنتسوفا في الدور الثاني من نسخة عام 2020.

واحتاجت المصنفة الأولى على العالم إلى 90 دقيقة فقط لتحقيق الفوز في 23 مجموعة متتالية في الدوحة، حيث ترجع آخر مجموعة خسرتها إلى نسخة 2022 خلال المواجهة أمام فيكتوريا جولوبيتش في الدور الأول.

المصدر : وكالات