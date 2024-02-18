زيادة عدد المشجعين في الدوري المصري إلى 20 ألفا

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم -أمس السبت- زيادة عدد الجمهور في مباريات الدوري المحلي إلى 20 ألفا لكل مباراة، وذلك بعد سنوات عدة من غياب الجماهير أو محدوديتها في المباريات المحلية.

وكشفت الرابطة في بيان نشر على الصفحة الرسمية في فيسبوك أن أعداد الجمهور سترتفع إلى 20 ألفا لكل مباراة من الدوري حتى نهاية الموسم الحالي، وكذلك نهائي كأس الرابطة ومباريات الكأس المحلية.

وقال رئيس الرابطة أحمد دياب في تصريحات صحفية "قدمنا طلبا منذ بداية التوقف الدولي الأخير لمضاعفة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في المباراة بالدوري المصري".

وتابع "ومنذ ذلك الوقت أجرينا اجتماعات أمنية مكثفة وبشكل مستمر للتجهيز لهذا الأمر".

وزادت أعداد الجماهير بداية الموسم الجاري إلى 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل نادٍ في المباراة.

وجاءت الزيادة الأخيرة مطلع الموسم الحالي بعدما كان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي مقتصرا على 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل نادٍ.

وحظرت السلطات المصرية الحضور الجماهيري في الملاعب منذ 2013 في المباريات المحلية، وسمحت بحضور جماهيري محدود في المباريات الأفريقية والدولية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تسمح بحضور جماهيري في بعض المباريات حتى وصل إلى 20 ألفا.