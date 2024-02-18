ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بالليغا

فرض رايو فاليكانو التعادل 1-1 على ضيفه ريال مدريد اليوم الأحد في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم خوسيلو بهدف للريال في الدقيقة الثالثة، لكن راؤول دي توماس سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ27 من ضربة جزاء.

وأنهى النادي الملكي المباراة بـ10 لاعبين لطرد داني كارفاخال في الثواني الأخيرة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع الريال رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة مقابل 25 نقطة لفاليكانو في المركز الـ14.

⚽️📺 خوسيلو يفتتح التسجيل للنادي الملكي بهدف مبكر أقره حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو#الدوري_الإسباني | #رايو_فاييكانو_ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/e5kIvFkhU5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2024

وبسط النادي الملكي سيطرته على المباراة منذ البداية، واستحق أن يتقدم بهدف مبكر بعد مضي 3 دقائق أحرزه مهاجمه خوسيلو مستغلا تمريرة متقنة أرسلها فيديريكو فالفيردي من الناحية اليمنى.

وألغى الحكم هدفا لريال مدريد في الدقيقة 18 سجله خوسيلو، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

واستعان الحكم بتقنية الفار، قبل أن يحتسب ضربة جزاء لفاليكانو نتيجة لمسة يد ضد إدواردو كامافينغا، ليسجل منها راؤول دي توماس هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ27.

وكاد فاليكانو أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ31 عبر تسديدة قوية نفذها أوسكار تريخو من خارج منطقة الجزاء، لكن أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد تصدى له بثبات.

ورد النادي الملكي بفرصة خطيرة عندما سدد فالفيردي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وتألق لونين مرة أخرى، وأنقذ مرمى الريال من هدف محقق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بعد أن تصدى ببراعة لتسديدة قوية أطلقها ألفارو غارسيا من يسار منطقة الجزاء.

واستأنف ريال مدريد نشاطه الهجومي في بداية الشوط الثاني، وأحدث إبراهيم دياز إزعاجا واضحا لدفاعات فاليكانو خلال أول ربع ساعة.

وكان توني كروس قريبا من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد عبر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن تصدى لها حارس مرمى فاليكانو بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة تلقى كارفاخال البطاقة الصفراء الثانية، لينهي الريال المباراة بـ10 لاعبين.