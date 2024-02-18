حمد الله يقود الاتحاد للفوز على الرياض في عودة بنزيمة

سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفه رقم 13 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليقود الاتحاد للفوز 2-صفر على ضيفه الرياض -اليوم الأحد- في مباراة شهدت عودة الفرنسي كريم بنزيمة للمشاركة مع حامل اللقب.

ورفع فريق المدرب مارسيلو غاياردو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز 15 بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وغاب بنزيمة عن المباريات الثلاث الأخيرة أمام الطائي في الدوري، والفيصلي في كأس الملك، ونافباخور بدوري أبطال آسيا، قبل أن يعود ليشارك أمام الرياض لمدة 71 دقيقة.

وعادت شارة قيادة الاتحاد للمدافع أحمد حجازي بعدما حملها بنزيمة الفترة الماضية.

وافتتح حمد الله التسجيل في الدقيقة 12 من أمام منطقة الجزاء بتسديدة متقنة سكنت الزاوية اليسرى لحارس الرياض.

وأطلق مد الله العليان لاعب الاتحاد تسديدة قوية من خارج منطقة لجزاء في الدقيقة 15 مرت بجوار المرمى.

وكاد بنزيمة أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 23 بعدما تلقى تمريرة عرضية من العليان ليسدد من مدى قريب، لكن مارتن كامبانيا حارس الرياض أنقذها بنجاح.

وسنحت لحمد الله فرصة محققة بعدما تلقى تمريرة عرضية من فابينيو، لكن تسديدته من مدى قريب مرت أعلى العارضة.

وسدد بنزيمة من ركلة حرة في الدقيقة 36 أنقذها الحارس على مرتين.

وأهدر أندري غراي (مهاجم الرياض) فرصة تعديل النتيجة بعد مرور ساعة من اللعب بتسديدة من مدى قريب ارتطمت بالقائم الأيسر.

وواصل الرياض تهديده لمرمى الاتحاد بضربة رأس قوية من المدافع محمد الشويرخ في الدقيقة 77، لكنها علت المرمى.

بعدها بدقيقة، أطلق لاعب الاتحاد البديل أحمد الغامدي تسديدة بعد مجهود فردي، لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، أهدر موسونا (لاعب الرياض) فرصة محققة بضربة رأس مرت قريبة للغاية من مرمى الاتحاد.

وأثناء سعي الرياض لتعديل النتيجة، سجل حمد الله الهدف الثاني، في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة من عند خط منتصف الملعب في المرمى الخالي مستغلا تقدم الحارس في ركلة ركنية لفريقه.