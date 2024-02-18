بايرن ميونخ يتلقى ثالث هزيمة على التوالي وطرد لاعبه مجددا

خسر حامل اللقب بايرن ميونخ 3-2 أمام بوخوم اليوم الأحد، لتكون الهزيمة الثالثة على التوالي للفريق البافاري في كل المسابقات وليظل متأخرا بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم.

وشهدت المواجهة طرد دايوت أوباميكانو من صفوف بايرن للمباراة الثانية على التوالي، حيث طرد اللاعب خلال الهزيمة أمام لاتسيو الإيطالي الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة الـ13 بهدف سجله جمال موسيالا، لكن بوخوم رد بهدفين خلال الشوط الأول سجلهما تاكوما أسانو وكيفن شلوتربيك، في عودة مذهلة لأصحاب الأرض زادت الضغوط على توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ.

وتوقفت المباراة بشكل متكرر إثر قيام مشجعين بإلقاء كرات تنس على أرضية الملعب احتجاجا على خطط لاستثمارات أجنبية في الدوري الألماني.

وأضاف بوخوم الهدف الثالث في الدقيقة الـ85 بواسطة كيفن شتوغر من ركلة جزاء احتسبها الحكم مع طرد أوباميكانو، بسبب توجيه ضربة بالمرفق إلى لاعب منافس داخل منطقة الجزاء.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لبايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكون الهدف الـ25 له في الدوري.

وتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 50 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف ليفركوزن، فيما صعد بوخوم إلى المركز الـ11 رافعا رصيده إلى 25 نقطة.