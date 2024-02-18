ميسي يقص الشريط.. الدوري الأميركي ينطلق الأربعاء بدون حكام محترفين

ينطلق الدوري الأميركي لكرة القدم 2024 -مساء الأربعاء- عندما يستضيف إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق ريال سولت ليك، لكن من دون حكام محترفين بسبب النزاع المستمر حول الأجور.

ووفقا لشبكة "سي بي إس" فإن الحكام المعتادين ليسوا أقرب للتوصل إلى اتفاق لتولي مسؤولية المباريات مما يعني أن الدوري سينطلق على الأرجح بتعيين حكام بديلين في حالات الطوارئ.

ويأتي ذلك بعد رفض رابطة حكام كرة القدم المحترفين أحدث صفقة مقترحة.

ومن المتوقع الآن أن تقوم الرابطة بمنع أعضائها من الإشراف على مباريات الدوري اعتبارا من هذا الأسبوع.

وقد انتهت عقود الحكام السابقة في 12 فبراير/شباط، أي قبل 9 أيام فقط من المباراة الأولى بالموسم الجديد. ومع ذلك، لا يزال رفض التمديد مستمرا بسبب عدة عوامل.

حكام الدوري الأمريكي "PRO" يقومون بالإضراب لعدم توصلهم إلى إتفاق مع المسؤولين في الدوري الأمريكي للمحترفين ،و إذا أستمر هذا الأمر، فلن يكون لدى الدوري حكام يحملون شارات الفيفا لمباراة إنتر ميامي القادمة، سوف يأتون حكام بدلاء.#InterMiamiCF pic.twitter.com/G9mrizOkbY — ميامي بالعربي (@InterMiamiAr) February 17, 2024

وتشمل مطالب الحكام زيادة الأجور، والسفر على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، للمشاركة في تصفيات كأس الدوري، وتحسين العلاج بما في ذلك العلاج الطبيعي.

وقال بيتر مانيكوسكي رئيس وكبير المفاوضين بالرابطة "نحن نعيش من أجل هذه اللعبة، ونمنحها 100% من تفانينا وخبرتنا ولياقتنا وقدراتنا. لقد أدى النمو الصاروخي للدوري إلى زيادة كبيرة في المتطلبات على الحكام عقليا وجسديا، وبالتالي زاد الطلب على وقتنا المهني والشخصي".

وأضاف "لا يطلب أعضاؤنا تعويضا عادلاً في الوقت الذي يسجل فيه الدوري نموا قياسيا فحسب، بل يطالبون أيضا بالقدرة على الاعتناء بأنفسهم على الطريق وفي المنزل لمواصلة العمل على أعلى مستوى تتطلبه هذه الرياضة".

وفي حالة فشل التوصل إلى اتفاق الأيام القليلة المقبلة، سيشهد الدوري الأميركي تكرارًا لدوري 2014 التي بدأت باستبدال الحكام.

وقد يتسبب ذلك في مشاكل للمباريات بسبب مستويات اللياقة البدنية لنخبة الحكام، وإلمامهم باللاعبين وفهمهم للتغييرات الجديدة في القواعد.

ويتضمن ذلك إدخال حد أقصى قدره 10 ثوانٍ للبدلاء لمغادرة الملعب، وإلا فلن يتمكن بديلهم من الحضور لمدة 60 ثانية.

ويقول نيلسون رودريغيز نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات الرياضية والمنافسة بالدوري "إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أن يصوت الحكام ضد الاتفاق المبدئي بشأن اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة".

وأضاف "لقد عمل فريقنا لعدة أشهر وقام بمعالجة جميع القضايا التي أثارتها وحدة المساومة برابطة الحكام المحترفين. ومن المؤسف أيضًا أنها رفضت عرضنا بعدم شن الإضراب، الأمر الذي كان سيسمح لجميع حكام المباراة بمواصلة العمل أثناء المباريات الجارية".

وتابع رودريغيز "أبلغنا فريق الرابطة بخطة الطوارئ الخاصة به للموسم القادم من الدوري الأميركي، والتي تتضمن الاستعانة بحكام مباريات محترفين ذوي خبرة مدعومين بمسؤولي الفار" المخضرمين. نحن واثقون من الخطة الشاملة التي وضعوها".