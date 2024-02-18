الأرقام لا تكذب.. هالاند يتحمل مسؤولية تعادل مانشسر سيتي المخيب أمام تشلسي

تفسر ردة فعل النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، وإزاحته الكاميرا عنه بعد التعادل المخيب لفريقه أمام تشلسي -أمس السبت- في البريميرليغ أنه يحمل نفسه المسؤولية عن إهدار نقطتين مهمتين في رحلة دفاع "السيتيزنز" عن لقبه.

وخيبة أمل هالاند تؤكدها الأرقام، فالفريق كان الأفضل في كل الأرقام على صعيد الاستحواذ والتسديد على المرمى وصناعة الفرص والهجمات الخطيرة.

فقد سدد السيتي 31 مرة على المرمى بينها 5 فقط بين الخشبات الثلاث، في المقابل سدد الفريق اللندني 9 مرات على المرمى ولكن من بينها 6 مرات بين الخشبات الثلاث.

أما الرقم الذي يهم هالاند فهو تسديده 9 مرات على المرمى، وهو أعلى عدد من التسديدات في مسيرته مع مانشستر سيتي ولكنه فشل في هز الشباك.

ومن بينها انفراد بالحارس وتسديدات رأسية كان لوحده ومن دون مراقبة، ولكن هداف البريميرليغ الموسم الماضي ومتصدر قائمة الهدافين هذا الموسم بـ16 هدفا، غاب عنه الحس التهديفي في مباراة مهمة لفريقه.